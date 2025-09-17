Получилось медиа-шоу: в ЦПД объяснили, что хотела показать Россия учениями "Запад-2025"
- Совместные военные учения "Запад-2025" России и Беларуси в ЦПД назвали "медиа-шоу" с неудачной попыткой напугать Запад.
- Отсутствие Герасимова усилило слухи о его возможной отставке, а Лукашенко максимально дистанцировался.
С 12 по 16 сентября Россия и Беларусь провели совместные военные учения "Запад-2025". Однако, несмотря на попытки показать силу, реальность оказалась гораздо скромнее.
Такое мнение озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал. Он назвал мероприятия "медиа-шоу для внутреннего потребителя".
Как прошли учения "Запад-2025"?
По словам Коваленко, российско-белорусские маневры "Запад-2025" стали не столько военной репетицией, сколько "медиа-шоу для внутреннего потребителя" с неудачной попыткой "напугать Запад".
Владимир Путин в камуфляже приехал на полигон Мулино в Нижегородской области – второй раз за время полномасштабной войны против Украины. Однако отсутствие рядом начальника генштаба Валерия Герасимова лишь усилило слухи о его возможной отставке.
Силы обороны Украины сорвали ряд планов россиян на фронте, в Кремле же недовольны Герасимовым,
– подчеркнул руководитель ЦПД.
Среди тех, кто "изображал из себя союзников" на учениях – несколько десятков индийцев, военные из Мали и Буркина-Фасо. В то же время армяне и казахи исчезли из перечня участников. Лукашенко же максимально дистанцировался, показав, что Минск "не готов идти ва-банк".
Лукашенко пытается усидеть на всех стульях и не разрушить возможную опцию с США,
– объяснил Коваленко.
К слову, политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной у комментарии 24 Канала подчеркнул неслучайность действий Индии, которыми премьер-министр Нарендра Моди демонстрирует свою позицию для США. Речь идет не только о военных учениях "Запад-2025", но и о саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Кроме того, чтобы компенсировать уменьшенный масштаб учений, Кремль прибег к провокациям – налет 19 дронов на Польшу. В ЦПД это назвали "символическим сигналом" в годовщину нападения СССР на Польшу в 1939 году.
Интересно! По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, масштаб нынешних учений оказался значительно меньше по сравнению с прошлыми годами.
Однако ключевым фактором здесь остается Пекин, который вкладывает миллиарды в польские порты и транзит через Центральную Европу. Поэтому чрезмерная эскалация Москвы и Минска автоматически бьет по китайским интересам.
Кремль уже не диктует правила, а приспосабливается к ним. Учения показали одно: ресурсов для масштабных операций у России сегодня нет. Без КНДР они мало на что способны. В этом Путин винит не себя, конечно же, а генералов,
– подытожил Коваленко.
Как эксперты оценивают военные учения?
- Среди возможных озвученных Олегом Лесным сценариев окончания военных учений "Запад-2025" было именно "многоэтапное ИПСО". Совместными действиями с Беларусью и пересечением беспилотниками границ стран НАТО Россия якобы хочет держать Европу в напряжении, отвлекая внимание от вероятного удара в другом месте.
- Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак эксклюзивно для 24 Канала отметил, что любая военная активность у флангов НАТО является угрозой Европе. Он напомнил, что хоть предыдущие учения "Запад-2021" завершились без военной агрессии, учения "Союзная решимость-2022" привели к вторжению в Украину.
- О провокациях предупреждал и полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.