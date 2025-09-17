Такое мнение озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал. Он назвал мероприятия "медиа-шоу для внутреннего потребителя".

Как прошли учения "Запад-2025"?

По словам Коваленко, российско-белорусские маневры "Запад-2025" стали не столько военной репетицией, сколько "медиа-шоу для внутреннего потребителя" с неудачной попыткой "напугать Запад".

Владимир Путин в камуфляже приехал на полигон Мулино в Нижегородской области – второй раз за время полномасштабной войны против Украины. Однако отсутствие рядом начальника генштаба Валерия Герасимова лишь усилило слухи о его возможной отставке.

Силы обороны Украины сорвали ряд планов россиян на фронте, в Кремле же недовольны Герасимовым,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Среди тех, кто "изображал из себя союзников" на учениях – несколько десятков индийцев, военные из Мали и Буркина-Фасо. В то же время армяне и казахи исчезли из перечня участников. Лукашенко же максимально дистанцировался, показав, что Минск "не готов идти ва-банк".

Лукашенко пытается усидеть на всех стульях и не разрушить возможную опцию с США,

– объяснил Коваленко.

К слову, политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной у комментарии 24 Канала подчеркнул неслучайность действий Индии, которыми премьер-министр Нарендра Моди демонстрирует свою позицию для США. Речь идет не только о военных учениях "Запад-2025", но и о саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, чтобы компенсировать уменьшенный масштаб учений, Кремль прибег к провокациям – налет 19 дронов на Польшу. В ЦПД это назвали "символическим сигналом" в годовщину нападения СССР на Польшу в 1939 году.

Интересно! По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, масштаб нынешних учений оказался значительно меньше по сравнению с прошлыми годами.

Однако ключевым фактором здесь остается Пекин, который вкладывает миллиарды в польские порты и транзит через Центральную Европу. Поэтому чрезмерная эскалация Москвы и Минска автоматически бьет по китайским интересам.

Кремль уже не диктует правила, а приспосабливается к ним. Учения показали одно: ресурсов для масштабных операций у России сегодня нет. Без КНДР они мало на что способны. В этом Путин винит не себя, конечно же, а генералов,

– подытожил Коваленко.

Как эксперты оценивают военные учения?