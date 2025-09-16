На это обратили внимание в сети. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Komputer Swiat.

Как ошиблись российские пропагандисты?

На одном из репортажей с российско-белорусских военных учений видно Су-33 из состава 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка. Вооруженный ракетами класса "воздух – воздух" Р-73К и Р-27Р истребитель движется к взлетной полосе в Североморске-1.

Однако внимание пользователей сети привлек задний план, на котором видно приспущенный надувной макет другого самолета.

Россияне засветили надувной макет истребителя: смотрите фото

Такие промахи все-таки являются определенной неожиданностью, потому что россияне уделяют большое внимание такого рода пропагандистским материалам, и странно, что никто не обратил внимания на вялый самолет – а интернет не прощает таких промахов,

– пишет СМИ.

Что известно о Су-33? Это многоцелевой палубный истребитель, разработанный в СССР на базе Су-27 и предназначенный для эксплуатации с авианосца "Адмирал Кузнецов". Самолет приняли в эксплуатацию в середине 90-х годов, он отличается усиленной конструкцией с раскладными крыльями и имеет грузоподъемность 6,5 тонны. Основной задачей Су-33 остается воздушная охрана авианосца, однако истребитель также может атаковать наземные и наводные цели.

