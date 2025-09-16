На это обратили внимание в сети. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Komputer Swiat.
Как ошиблись российские пропагандисты?
На одном из репортажей с российско-белорусских военных учений видно Су-33 из состава 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка. Вооруженный ракетами класса "воздух – воздух" Р-73К и Р-27Р истребитель движется к взлетной полосе в Североморске-1.
Однако внимание пользователей сети привлек задний план, на котором видно приспущенный надувной макет другого самолета.
Россияне засветили надувной макет истребителя: смотрите фото
Такие промахи все-таки являются определенной неожиданностью, потому что россияне уделяют большое внимание такого рода пропагандистским материалам, и странно, что никто не обратил внимания на вялый самолет – а интернет не прощает таких промахов,
– пишет СМИ.
Что известно о Су-33?
Это многоцелевой палубный истребитель, разработанный в СССР на базе Су-27 и предназначенный для эксплуатации с авианосца "Адмирал Кузнецов". Самолет приняли в эксплуатацию в середине 90-х годов, он отличается усиленной конструкцией с раскладными крыльями и имеет грузоподъемность 6,5 тонны. Основной задачей Су-33 остается воздушная охрана авианосца, однако истребитель также может атаковать наземные и наводные цели.
Учения "Запад-2025": последние новости
- Первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что на учениях "Запад-2025" отработали все поставленные задачи, в частности развертывание ракетного комплекса "Орешник".
- На полигоне Мулино в Нижегородской области появился сам Владимир Путин в военной форме. Он отметил, что планы учений строили с учетом опыта так называемой "СВО".
- В учениях "Запад-2025" якобы приняли участие около 100 тысяч военных. Также привлечено около 10 тысяч систем вооружения и техники, в частности 333 летательных аппарата и почти 250 кораблей и судов.
- Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал, что под предлогом военных учений россияне могут готовиться к наступлению, однако им понадобится время, чтобы собрать свои силы на необходимых позициях.