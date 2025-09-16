На це звернули увагу в мережі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Komputer Swiat.
Дивіться також На навчаннях "Захід-2025" Росія відпрацьовує можливі провокації проти НАТО, – ISW
Як помилилися російські пропагандисти?
На одному з репортажів з російсько-білоруських військових навчань видно Су-33 зі складу 279-го окремого корабельного винищувального авіаційного полку. Озброєний ракетами класу "повітря – повітря" Р-73К і Р-27Р винищувач рухається до злітної смуги в Сєвєроморську-1.
Однак увагу користувачів мережі привернув задній план, на якому видно приспущений надувний макет іншого літака.
Росіяни засвітили надувний макет винищувача: дивіться фото
Такі промахи все-таки є певною несподіванкою, бо росіяни приділяють велику увагу такого роду пропагандистським матеріалам, і дивно, що ніхто не звернув уваги на в'ялий літак – а інтернет не прощає таких промахів,
– пише ЗМІ.
Що відомо про Су-33?
Це багатоцільовий палубний винищувач, розроблений в СРСР на базі Су-27 і призначений для експлуатації з авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Літак взяли в експлуатацію в середині 90-х років, він відрізняється посиленою конструкцією з розкладними крилами й має вантажопідйомність 6,5 тонни. Основним завданням Су-33 залишається повітряна охорона авіаносця, однак винищувач також може атакувати наземні й надводні цілі.
Навчання "Захід-2025": останні новини
- Перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко заявив, що на навчаннях "Захід-2025" відпрацювали всі поставлені завдання, зокрема розгортання ракетного комплексу "Орешник".
- На полігоні Муліно в Нижньогородській області з'явився сам Володимир Путін у військовій формі. Він зазначив, що плани навчань будували з урахуванням досвіду так званої "СВО".
- У навчаннях "Захід-2025" нібито взяли участь близько 100 тисяч військових. Також залучено близько 10 тисяч систем озброєння та техніки, зокрема 333 літальних апарати й майже 250 кораблів та суден.
- Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів, що під приводом військових навчань росіяни можуть готуватись до наступу, однак їм знадобиться час, аби зібрати свої сили на необхідних позиціях.