Таку думку озвучив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Він назвав заходи "медіа-шоу для внутрішнього споживача".

Дивіться також "В'ялий" літак: на навчаннях "Захід-2025" пропагандисти засвітили надувний макет Су-33

Як минули навчання "Захід-2025"?

За словами Коваленка, російсько-білоруські маневри "Захід-2025" стали не стільки військовою репетицією, скільки "медіа-шоу для внутрішнього споживача" з невдалою спробою "налякати Захід".

Володимир Путін у камуфляжі приїхав на полігон Муліно в Нижньогородській області – другий раз за час повномасштабної війни проти України. Однак відсутність поруч начальника генштабу Валерія Герасимова лише посилила чутки про його можливу відставку.

Сили оборони України зірвали низку планів росіян на фронті, у Кремлі ж незадоволені Герасимовим,

– підкреслив керівник ЦПД.

Серед тих, хто "зображував із себе союзників" на навчаннях – кілька десятків індійців, військові з Малі та Буркіна-Фасо. Водночас вірмени й казахи зникли з переліку учасників. Лукашенко ж максимально дистанціювався, показавши, що Мінськ "не готовий іти ва-банк".

Лукашенко намагається всидіти на всіх стільцях і не зруйнувати можливу опцію із США,

– пояснив Коваленко.

До слова, політолог та президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний у коментарі 24 Каналу підкреслив невипадковість дій Індії, якими прем'єр-міністр Нарендра Моді демонструє свою позицію для США. Йдеться не лише про військові навчання "Захід-2025", а й про саміт Шанхайської організації співробітництва.

Окрім того, щоб компенсувати зменшений масштаб навчань, Кремль вдався до провокацій – наліт 19 дронів на Польщу. У ЦПД це назвали "символічним сигналом" у річницю нападу СРСР на Польщу в 1939 році.

Цікаво! За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, масштаб цьогорічних навчань виявився значно меншим порівняно з минулими роками.

Однак ключовим фактором тут залишається Пекін, який вкладає мільярди в польські порти й транзит через Центральну Європу. Тож надмірна ескалація Москви й Мінська автоматично б'є по китайських інтересах.

Кремль вже не диктує правила, а пристосовується до них. Навчання показали одне: ресурсів для масштабних операцій у Росії сьогодні немає. Без КНДР вони мало на що здатні. У цьому Путін звинувачує не себе, звісно ж, а генералів,

– підсумував Коваленко.

Як експерти оцінюють військові навчання?