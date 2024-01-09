Расчет на 2 вещи: политолог объяснил особенности западной помощи Украине

В 2023 году Украина получила от партнеров десятки миллиардов долларов. Сопоставимые суммы наше государство может получить и в ближайшие годы, однако для этого Киев должен показать определенные сдвиги.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он убежден, что партнеров Украины могли бы порадовать экономические успехи нашего государства.

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На что рассчитывает Запад, давая деньги Украине

Предоставляя Украине десятки миллиардов долларов, Запад хотел бы увидеть две вещи:

постепенную деоккупацию украинских территорий; решительные шаги по развитию украинской экономики.

Недаром к концу 2023 года в информационном поле стало слухом возможность новой украинской операции в направлении Крымского полуострова, который действительно является своеобразной "ахиллесовой пятой" Владимира Путина.

"Это (успешная операция Сил обороны на Юге – 24 Канал) будет свидетельствовать об институциональной силе и состоятельности Украины, о том, что наше реформирование Вооруженных сил проходит правильно и, соответственно, мы правильно используем ту военно-техническую помощь, которую нам оказывают", – предположил Рейтерович.

Почему экономический рывок также важен

Без западной военной и финансовой помощи Украине будет тяжело сдерживать агрессора. Впрочем, и Европа, и особенно США рассчитывают, что вскоре Украина сможет производить больше отечественного вооружения для собственных нужд, а также иметь большие бюджеты на закупку оружия заграницей.

Это было бы хорошим знаком для партнеров, что в будущем Украина сможет справиться со сдерживанием Кремля, несмотря на сокращение международной помощи. О таких ожиданиях говорят прямо в частности Соединенные Штаты, как это можно было понять после визита спецпредставительницы США Пенни Прицкер. Согласно анонимным сообщениям, она призвала Киев найти способы увеличить свои доходы.

Кто-то называл эту позицию циничной, но это действительно она очень правильная. То есть, она показывает, что Украине нужно отходить от понимания себя исключительно как жертвы и думать, как мы сможем во время войны усилить нашу способность зарабатывать.

– высказался политолог.

Многие страны мира сегодня заинтересованы в том, чтобы создавать совместное с Украиной производство оружия. И в перспективе из таких предприятий может вырасти мощный военно-промышленный кластер, который будет приносить Украине немалые бюджетные поступления.

То же касается и других бюджетообразующих отраслей украинской экономики. Например, несмотря на войну, агропромышленная отрасль продолжает развиваться, и в 2024 году это развитие крайне важно масштабировать. Это покажет западным партнерам, что Украина правильно использует средства, которые они передают, параллельно проводя реформы, на которые они рассчитывают,

"Надо понять, (что западным политикам – 24 Канал) нужно отчитываться перед своими избирателями, и эти отчеты могут сводиться либо к поражению России и возвращению временно оккупированных территорий Украины, (либо к – 24 Канал) восстановлению экономики и тому, что Украина постепенно становится на ноги, как это было до широкомасштабного вторжения России", – отметил Рейтерович.

США посылают Украине сигналы