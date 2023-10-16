Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Она встретила Прицкер с поезда на железнодорожном вокзале в Киеве, передает 24 Канал.

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Прицкер прибыла в Украину

Пенни Прицкер впервые прибыла в Киев с официальным визитом как спецпредставительница США по экономическому восстановлению Украины. Бриджит Бринк опубликовала в сети фото с Прицкер, подчеркнув, что она счастлива видеть свою соотечественницу в Киеве.

Я рада приветствовать Пенни Прицкер в Киеве,

– говорится в сообщении Бринк.

Бриджит Бринк поздравила Пенни Прицкер в Киеве / Фото с аккаунта Бриджит Бринк в соцсети Х

Пока точно неизвестно с кем именно планирует встретиться спецпредставительница США и сколько дней она пробудет в Киеве. До этого Пенни Прицкер уже проводила встречу с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Нью-Йорк 20 сентября.

Пенни Прицкер стала спецпредставительницей США по восстановлению Украины