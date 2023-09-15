Процесс обновления будет координировать Пенни Прицкер. Эта новость большой положительный знак для Украины. Такое мнение 24 Каналу выразила нардепка, руководительница ВСК для контроля за использованием вооружения Александра Устинова.

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Соединенные Штаты мыслят стратегически

Семья Пенни Прицкер одна из самых богатых в Америке и после полномасштабного вторжения хотела приехать в Украину. К тому же семья Прицкер имеет украинские корни. Ее дедушка был украинцем и в 19 веке эмигрировал в США.

Американцы мыслят стратегически, в отличие от украинцев, которые думают категориями, как дожить до завтра, как выиграть небольшую битву или как закрыть на ночь небо. Мы, к сожалению, живем сегодняшним днем,

– сказала нардепка.

США думают стратегически и понимают, что им нужно уже работать со своими бизнесами и компаниями для того, чтобы показывать им, что в Украине есть будущее, а также привлекать их на маленькие проекты по реконструкции для того, чтобы они потом могли сюда заходить.

"Это хороший знак, потому что это, прежде всего, поддержка Украины, возможности открытия совместных предприятий. Фактически открытие дверей для бизнеса в Украине", – добавила Устинова.

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Надо привлекать производителей

Сейчас вопрос так называемой страховки от войны решили европейцы и отчасти решили в США. Государство будет за свои деньги страховать компании, которые будут заходить в Украину, от риска, связанного с войной. К примеру, если ты открываешь производство и у него потом прилетает ракета, то государство должно возместить.

Я знаю, что европейцы это уже делают, если это сделают и американцы, то это значительно поможет Украине привлекать производителей.

– отметила нардепка.

Сейчас украинцы с одной стороны говорят о реконструкции и восстановлении, а с другой стороны о том, что в Украину уже нужно привлекать производителей, которые могут работать над восстановлением страны, строительством площадок для F-16, производством деталей для техники, которую передают партнеры.

Мы уже можем производить большинство запчастей для американских гаубиц M777. Сейчас их нужно привлекать в Украину, ведь это снизит стоимость производства. Привлечение производителей в Украину должно быть одной из наших приоритетных целей,

– дополнительно Устинова.

В настоящее время военные бюджеты всех стран мира растут. 10 лет назад мир уничтожал и продавал вооружение, а сейчас все наращивают производство.

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