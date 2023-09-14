Союзники не только помогают Украине давать отпор россиянам, снабжая оружием. Так, США уже пытаются вносить вклады в послевоенное будущее Украины, в частности ее экономику.

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Американка с украинскими корнями

Для того чтобы координировать процесс экономического восстановления Украины президент Байден назначил спецпредставительницу. Ее зовут Пенни Прицкер. У женщины есть опыт работы на госслужбе. Она работала некоторое время министром торговли.

Преимуществом Прицкер является не только ее экспертность, но и происхождение. Ее родители – украинцы, которые в далеком 19 веке эмигрировали в США.

Чем будет заниматься спецпредставительница?

По словам Байдена, Прицкер будет отвечать за:

активизацию государственных и частных инвестиций;

избрание приоритетов для доноров;

поиск новых рынков для экспорта;

работу над открытием закрытых из-за войны предприятий;

координацию действий с международными партнерами в сфере обновления Украины;

помощь Киеву во введении экономических реформ.

Сама Пенни подчеркнула, что ее работа, в частности, будет заключаться в том, чтобы убедить компании в разных секторах вкладывать средства в Украину. Речь идет прежде всего об энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, ИТ-технологиях.

Кроме того, Прицкер рассказала, что Вашингтон заинтересован в долгосрочном обновлении Украины. Впрочем, чтобы получить необходимые от США средства, Украина должна продемонстрировать прогресс в различных сферах, который заключается в прозрачном распоряжении деньгами и осуществлении реформ.

В Украине приветствовали решение американского президента.

Я поздравляю госпожу Прицкер и верю, что она сосредоточит максимум усилий на жизненно важной цели ускорения восстановления и восстановления нашей разрушенной войной страны.

– подчеркнул глава Офиса президента Андрей Ермак.

Мощные санкции от США против российского ВПК: что известно

14 сентября США сообщили о новом пакете санкций против России В него попали компании и лица, помогающие российскому ВПК.

В санкционный список попали:

Игорь Алтушкин – основатель "Российской медной компании";

Андрей Бокарев – председатель совета директоров АО "Трансмашхолдинг";

Искандер Махмудов – основатель "Уральской горно-металлургической компании".

Также под ограничениями оказались: