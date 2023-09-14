Такое мнение 24 Каналу выразил американский политик Юрий Рашкин, отметив, что ООН – это не та организация, которая была в 1990-е годы, когда были миротворцы в Югославии.

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"То, что видим сейчас – это просто площадка для дипломатов, где они могут встретиться, обсудить. Это важно, это нужно. Но это не решающий орган", – подчеркнул Рашкин.

ООН – это площадка, на которой нет определенных стандартов. Американский политик отметил, что нужно смотреть на сигналы, которые будут посылать спикеры.

Услышим наши уже известные "хиты", что "мы здесь возглавляем союзников и партнеров, мы работаем со всеми, кто хочет быть конкурентами США, что мы не боимся никого. Мы будем за демократию, за все хорошее и против всего плохого". Это вполне ожидаемо,

– сказал Юрий Рашкин.

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Заявления в Организации Объединенных Наций делаются на внешнюю и внутреннюю публику. Что касается последней – американцев, то им, уверен американский политик, важно понять, что Украина победит, она идет к победе, однако это тяжелая борьба.

Что касается внешних заявлений, то важно делать послание, что Украина представляет интересы каждой страны, которая думает о своих границах и о своем существовании. А также о том, что есть много слабых стран, и нужно, чтобы их границы уважали сильные страны.

"Этот существующий мировой порядок, за который мы все боремся, – это очень важно. И ООН как-то начинает это напоминать и представлять. Очень хотелось бы, что эти импульсы будут, что их вспомнят – о мировом порядке и законе", – подчеркнул Рашкин.

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Может ли Джо Байден объявить о передаче ATACMS

Американский политик предполагает, что президент США Джо Байден может объявить о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS отдельно от ООН. Ведь происходящее в формате организации будет все же дипломатическим, а не военным жестом.

"Здесь можно как на Fashion Week прийти в каком-нибудь неожиданном костюме. Это просто не то место, где будут сделаны военные заявления", – подчеркнул Рашкин.

Все, мол, потому, что Организация Объединенных Наций – гуманитарная организация. И там будут говорить о климате, о том, что людям нужно жить, есть и то, что нужно сделать, чтобы люди в мире могли существовать. Однако это не та площадка, где можно услышать о новых заявлениях про военную помощь.

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