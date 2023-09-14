Таку думку 24 Каналу висловив американський політик Юрій Рашкін, зауваживши, що ООН – це не та організація, яка була в 1990-ті роки, коли були миротворці в Югославії.

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"Те, що бачимо зараз – це просто майданчик для дипломатів, де вони можуть зустрітися, обговорити. Це важливо, це треба. Але це не орган, який вирішує", – наголосив Рашкін.

ООН – це майданчик, де немає певних стандартів. Американський політик зауважив, що треба дивитися на сигнали, які посилатимуть спікери.

Почуємо наші уже відомі "хіти", що "ми тут очолюємо союзників та партнерів, що ми працюємо з усіма, хто хоче бути конкурентами США, що ми не боїмося нікого. Ми будемо за демократію, за все хороше і проти усього поганого". Це цілком очікувано,

– сказав Юрій Рашкін.

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Заяви в Організації Об'єднаних Націй робляться на зовнішню та внутрішню публіку. Що стосується останньої – американців, то їм, переконаний американський політик, важливо зрозуміти, що Україна переможе, вона йде до перемоги, однак це тяжка боротьба.

Що стосується зовнішніх заяв, то важливо робити послання, що Україна тут представляє інтереси кожної країни, яка думає про свої кордони та про своє існування. А також про те, що є багато слабких країн, і треба, щоби їхні кордони поважали сильні країни.

"Цей світовий порядок, який існує, за який ми всі боремося, – це дуже важливо. І ООН якось починає це нагадувати та представляти. Дуже хотілося б, що ці імпульси будуть, що їх згадають – про світовий порядок та закон", – наголосив Рашкін.

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Чи може Джо Байден оголосити про передачу ATACMS

Американський політик припускає, що президент США Джо Байден може оголосити про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS окремо від ООН. Адже те, що відбувається у форматі організації, буде все ж таки дипломатичним, а не військовим жестом.

"Тут можна як на Fashion Week прийти в якомусь неочікуваному костюмі. Це просто не те місце, де будуть зроблені військові заяви", – наголосив Рашкін.

Усе, мовляв, через те, що Організація Об'єднаних Націй – гуманітарна організація. І там говоритимуть про клімат, про те, що людям треба жити, їсти й те, що треба зробити, аби люди у світі могли існувати. Однак це не той майданчик, де можна почути про нові заяви щодо військової допомоги.

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