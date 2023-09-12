Вже майже два місяці, як зернова угода припинили своє існування. Президент Зеленський під час спілкування зі студентами провідних університетів Нідерландів заявив, що чорноморська ініціатива – це чи не єдиний здобуток ООН, і пояснив, чому так вийшло.

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Далі зернового коридору нічого не вийшло

За словами глави держави, ООН бракує наполегливості. Коли організація працювала потужно – вдалося запустити зернову угоду, коли вона послабила інтенсивність – Росія "вистрибнула" з домовленостей. І потім жодні ініціативи втілити їй не вдалося. Зокрема, щодо ядерної безпеки. Ні ООН, ні МАГАТЕ не вдалося тиснути на Росію. Бо тиск полягає у єдності, якої бракувало цим організаціям, зауважив президент.

Сила тиску в єдності

Зеленський підкреслив, що ООН могла б стати ідеальним майданчиком для об'єднання світу. Втім, світ не готовий до єдності в усіх питаннях. Йдеться, зокрема, про питання трибуналу для російського керівництва та посилення тиску на Кремль.

Український лідер додав, що окремі країни дуже часто змінюють цінності на економічні відносини: заради особистих інтересів допомагають Росії обходити санкцій, посилюють з нею торгові стосунки чи роблять популістські заяви на користь Кремля, заграючи із власним суспільством. Один такий неправильний голос у натовпі вже руйнує усю єдність.

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