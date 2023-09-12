Вже майже два місяці, як зернова угода припинили своє існування. Президент Зеленський під час спілкування зі студентами провідних університетів Нідерландів заявив, що чорноморська ініціатива – це чи не єдиний здобуток ООН, і пояснив, чому так вийшло.
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Далі зернового коридору нічого не вийшло
За словами глави держави, ООН бракує наполегливості. Коли організація працювала потужно – вдалося запустити зернову угоду, коли вона послабила інтенсивність – Росія "вистрибнула" з домовленостей. І потім жодні ініціативи втілити їй не вдалося. Зокрема, щодо ядерної безпеки. Ні ООН, ні МАГАТЕ не вдалося тиснути на Росію. Бо тиск полягає у єдності, якої бракувало цим організаціям, зауважив президент.
Сила тиску в єдності
Зеленський підкреслив, що ООН могла б стати ідеальним майданчиком для об'єднання світу. Втім, світ не готовий до єдності в усіх питаннях. Йдеться, зокрема, про питання трибуналу для російського керівництва та посилення тиску на Кремль.
Український лідер додав, що окремі країни дуже часто змінюють цінності на економічні відносини: заради особистих інтересів допомагають Росії обходити санкцій, посилюють з нею торгові стосунки чи роблять популістські заяви на користь Кремля, заграючи із власним суспільством. Один такий неправильний голос у натовпі вже руйнує усю єдність.
ООН "торгувалася" із Росією заради зернової угоди: що відомо про скандал
- Німецькі журналісти опублікували лист генсека ООН Антоніу Гутерреша до очільника російського МЗС Сергія Лаврова. У ньому йшлося про можливість скасування санкцій в обмін на відновлення зернової ініціативи.
- Росії гарантували зняття санкцій ЄС проти Російського аграрного банку, страхування російських кораблів від атак у Чорному морі, розмороженням активів російських компаній із виробництва добрив, відновлення доступу російських суден до портів ЄС.
- В Офісі Президента відреагували на статтю, заявивши, що керівництво ООН виконує роль лобістів військових злочинців.
- У самій ООН зазначили, що автори публікації неправильно трактували слова генсека. Начебто, там не йдеться ні про зняття санкцій, ні про допомогу в їх обході.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба розкрикував саму ідею скасування санкцій в обмін на зернову угоду. Він назвав її нелогічною, адже Росія отримавши бажане, завтра висуне вже нові вимоги. Вона знову здійснюватиме атаки на порти, адже знатиме, що її шантаж працює. Крім того, дипломат зауважив, що анулювання санкцій означає допомогу оточенню Путіна отримати більше коштів.