Союзники не лише допомагають Україні давати відсіч росіянам, постачаючи зброю. Так, США вже намагається робити внески у післявоєнне майбутнє України, зокрема її економіку.

Дивіться також Дипломатичний Fashion Week: чого чекати від Генасамблеї ООН

Американка з українським корінням

Для того, щоб координувати процес економічного відновлення України президент Байден призначив спецпредставницю. Її звати Пенні Пріцкер. Жінка має досвід роботи на держслужбі. Вона працювала певний час міністром торгівлі.

Перевагою Пріцкер є не лише її експертність, але й походження. Її батьки – українці, які у далекому 19 століття емігрували до США.

Чим займатиметься спецпредставниця?

За словами Байдена, Пріцкер відповідатиме за:

активізацію державних та приватних інвестицій;

обрання пріоритетів для донорів;

пошук нових ринків для експорту;

роботу над відкриттям закритих через війну підприємств;

координацію дій з міжнародними партнерами у сфері відновлення України;

допомогу Києву у впровадженні економічних реформ.

Сама Пенні наголосила, що її робота, зокрема, полягатиме у тому, аби переконати компанії в різних секторах вкладати кошти в Україну. Йдеться передусім про енергетику, транспорт, логістику, сільське господарство, ІТ-технології.

Крім того, Пріцкер розповіла, що Вашингтон зацікавлений у довгостроковому відновленні України. Втім, аби отримати необхідні від США кошти, Україна має продемонструвати прогрес у різних сферах, що полягає у прозорому розпорядженні грошима та здійсненні низки реформ.

В Україні привітали рішення американського президента.

Я вітаю пані Пріцкер і вірю, що вона зосередить максимум зусиль на життєво важливій меті прискорення відновлення та відбудови нашої зруйнованої війною країни,

– наголосив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Потужні санкції від США проти російському ВПК: що відомо

14 вересня США повідомили про новий пакет санкцій проти Росії. До нього потрапили компанії та особи, які допомагають російському ВПК.

У санкційний список потрапили:

Ігор Алтушкін – засновник "Російської мідної компанії";

Андрій Бокарєв – голова ради директорів АТ "Трансмашхолдинг";

Іскандер Махмудов – засновник "Уральської гірничо-металургійної компанії".

Також під обмеженнями опинилися: