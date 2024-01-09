9 января глава государства провел важное заседание с представителями Генштаба, Минобороны, Минстратегпрома и Минцифры. Также на Ставке присутствовали очно командующие основными направлениями и операциями.
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Оружие для фронта
По словам Зеленского, на Ставке прежде всего говорили об обеспечении фронта снарядами и дронами. Также подняли тему фактических потерь, ежедневной потребности и распределения между подразделениями.
Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в том числе открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач,
– объяснил украинский лидер.
ПВО для тыла
Также на встрече проанализировали последние массированные атаки России, оценили уровень эффективности Воздушных сил в отражении этих вражеских нападений.
Согласовали наши следующие шаги для усиления защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры,
– рассказал Зеленский.
Какая ситуация на линии столкновения: что известно
- За прошедшие сутки украинские защитники приняли участие в 67 боях. В Генштабе отмечают увеличение интенсивности боевых столкновений, ведь 7 января, к примеру, их было 35.
- Так, враг активизировался на восточных направлениях. Он пытался наступать на Купянском направлении. Там Силы обороны отразили 5 атак. Бои шли у Синьковки Харьковской области.
- Попытался атаковать противник и на Лиманском направлении. Там украинцы дали отпор врагу к востоку от Тернов Донецкой области.
- На Бахмутском направлении оккупанты штурмовали в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении украинские силы сдерживают врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. 3 атака противника были отбиты вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На Марьинском направлении украинцы удерживают россиян в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. За сутки отбиты 12 атак.
- На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника.
- В Херсонской области противник совершил 12 штурмовых действий на позиции Сил обороны, все были неудачными.