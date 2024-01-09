9 января глава государства провел важное заседание с представителями Генштаба, Минобороны, Минстратегпрома и Минцифры. Также на Ставке присутствовали очно командующие основными направлениями и операциями.

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Оружие для фронта

По словам Зеленского, на Ставке прежде всего говорили об обеспечении фронта снарядами и дронами. Также подняли тему фактических потерь, ежедневной потребности и распределения между подразделениями.

Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в том числе открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач,

– объяснил украинский лидер.

ПВО для тыла

Также на встрече проанализировали последние массированные атаки России, оценили уровень эффективности Воздушных сил в отражении этих вражеских нападений.

Согласовали наши следующие шаги для усиления защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры,

– рассказал Зеленский.

Какая ситуация на линии столкновения: что известно