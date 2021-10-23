В Запорожье мужчину осудили за смертельное избиение 5-летнего мальчика

Верховный суд оставил в силе решение суда по делу мужчины, который жестоко избил 5-летнего ребенка. Трагедия произошла в Запорожье. Мальчик от полученных травм скончался.

Мужчине еще раньше назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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Следователи доказали, что 26-летний мужчина, который проживал с матерью ребенка, умышленно нанес удары ребенку руками и ногами в различные части тела. Он сделал это, когда женщины не было дома. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Адвокаты мужчины пытались оспорить приговор в апелляционной и кассационной инстанциях. Но судьи Верховного суда оставили приговор без изменений.

Последние подобные случаи убийства детей

К большому сожалению, в Украине происходят случаи жестокого обращения и даже убийства детей. Среди наиболее резонансных случаев, которые произошли недавно, можно вспомнить:

В Глухове, что в Сумской области, мужчина жестоко убил своего 3-летнего сына. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что это была месть. Ребенок умер.

На Ровненщине 35-летняя женщина убила своего новорожденного ребенка. Она завернула младенца в полотенце с пакетом и положила его в морозильную камеру.

А в сентябре в Черкассах произошла еще одна жуткая трагедия. Там 7-летнего мальчика в больницу привезли на скорой в крайне тяжелом состоянии. Врачи больше недели пытались "вытянуть" его с того света, но ребенок, к сожалению, умер. Травмы указывают на то, что его могли пытать родные.