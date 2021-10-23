У Запоріжжі чоловіка засудили за смертельне побиття 5-річного хлопчика
Джерело:Офіс генпрокурора
Верховний суд залишив у силі рішення суду у справі чоловіка, який жорстоко побив 5-річну дитину. Трагедія сталася у Запоріжжі. Хлопчик від отриманих травм помер.
Чоловіку ще раніше призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.
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Слідчі довели, що 26-річний чоловік, який проживав з матір'ю дитини, умисно завдав удари дитині руками та ногами в різні частини тіла. Він зробив це, коли жінки не було вдома. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.
Адвокати чоловіка намагалися оскаржити вирок в апеляційній та касаційній інстанціях. Але судді Верховного суду залишили вирок без змін.
Останні подібні випадки вбивства дітей
На превеликий жаль, в Україні трапляються випадки жорстокого поводження та навіть вбивства дітей. Серед найбільш резонансних випадків. які трапилися нещодавно, можна згадати:
- У Глухові, що на Сумщині, чоловік жорстоко вбив свого 3-річного сина. Зловмисник зізнався у скоєному та пояснив, що це була помста. Дитина померла.
- На Рівненщині 35-річна жінка вбила свою новонароджену дитину. Вона загорнула немовля у рушник із пакетом та поклала його до морозильної камери.
А у вересні у Черкасах сталася ще одна моторошна трагедія. Там 7-річного хлопчика у лікарню привезли на швидкій у вкрай важкому стані. Лікарі понад тиждень намагалися "витягнути" його з того світу, але дитина, на жаль, померла. Травми вказують на те, що його могли катувати рідні.