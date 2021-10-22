Моторошний інцидент трапився, коли діти поверталися з прогулянки. Каштан у дворі дитячого садка не витримав поривів вітру.

Детальніше У дитсадку на Полтавщині дерево впало на дітей

Частина дереве впала прямісінько на дитячий майданчик. У той момент не території дитячого садочка прогулювалися 18 дітей. Окрім 5-річного хлопчика, постраждали 4-річна дівчинка та їхня вихователька.

Що відомо про стан хлопчика та виховательки

Після інциденту хлопчик потрапив до травматологічного відділення. Його вже прооперували. Наразі він оговтується від пережитого. Вчителька, яка отримала забої, перебуває на лікарняному. Її життю, як і життю дитини, нічого не загрожує.

Постраждала дівчинка померла в реанімації

Після падіння дерева дівчинка перебувала у дуже важкому стані. Вона одразу потрапила в реанімацію, там дитину підключили до апарату штучної вентиляції легень. У неї діагностували черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Попри усі намагання медиків, врятувати постаждалу, на жаль, не вдалося.

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