Трагічну звістку повідомила речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. Лікарі добу боролися за життя дитини, але травми, на жаль, були несумісні з життям.

Важливо У дитсадку на Полтавщині дерево впало на дітей

Як дерево впало на дітей

Подія сталася 21 жовтня в одному з дитсадків на вулиці Софіївська. Діти були на прогулянці, аж раптом на них впало дерево. Через це травмувалися:

5-річний хлопчик,

4-річна дівчинка.

До лікарні також звернулася вихователька дитсадка. Загалом на подвір'ї під час прогулянки були 18 дітей та вихователі. Хлопчика та дівчинку доставили до Кременчуцької дитячої лікарні.

Зверніть увагу! 4-річна дівчинка була у важкому стані, в неї були тяжкі травми голови.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Санкція передбачає 3 роки обмеження або позбавлення волі.

У Кременчуці на дітей впало дерево / Фото "Телеграф"

Що цьому передувало

Напередодні синоптики та рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні. Зокрема можливі шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. У ДСНС порадили утриматися від прогулянок у парках, де є високі старі дерева, а також не залишати авто поблизу них.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої дитини...