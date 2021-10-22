Трагическое известие сообщила пресс-секретарь полиции Полтавщины Полина Ларина. Врачи сутки боролись за жизнь ребенка, но травмы, к сожалению, были несовместимы с жизнью.

Важно В детсаду на Полтавщине дерево упало на детей

Как дерево упало на детей

Происшествие произошло 21 октября в одном из детсадов на улице Софиевская. Дети были на прогулке, как вдруг на них упало дерево. В следствии чего травмировались:

5-летний мальчик,

4-летняя девочка.

В больницу также обратилась воспитательница детского сада. В целом на дворе во время прогулки были 18 детей и воспитатели. Мальчика и девочку доставили в Кременчугскую детскую больницу.

Обратите внимание! 4-летняя девочка была в тяжелом состоянии, у нее были тяжелые травмы головы.

Правоохранители открыли уголовное производство

В полиции начали уголовное производство по части второй статьи о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Санкция предусматривает 3 года ограничения или лишения свободы.

В Кременчуге на детей упало дерево / Фото "Телеграф"

Что этому предшествовало

Накануне синоптики и спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине. В частности о возможных шквальных порывах ветра 15 – 20 метров в секунду. В ГСЧС посоветовали воздержаться от прогулок в парках, где есть высокие старые деревья, а также не оставлять автомобили вблизи них.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка...