В Запорожье произошло масштабное ДТП с пострадавшими: пьяные молодые люди на BMW пытались скрыться

В Коммунаровском районе Запорожья произошло масштабное ДТП. В нем столкнулись 6 автомобилей.

Об этом сообщают местные издания Запорожья, передает 24 канал. Инцидент произошел на улице Европейской примерно в 13:00.

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Очевидцы инцидента отметили, что автомобили превратились в металлолом. Кроме этого, сообщают о погибших.



Транспорт после аварии / Фото Запорізькі вісті



На месте работают медики / Фото Запорізькі вісті

О чем сообщают свидетели

На месте ДТП работают правоохранители и медики. Очевидцы рассказали, что пострадали и люди, находившиеся на улице. Также отметили, что водитель и пассажиры одного из автомобилей были пьяными и пытались скрыться. Речь идет о BMW. Их задержали случайные свидетели. Пока официальной информации от правоохранителей нет.



Место ДТП / Фото Запорожье.инфо

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В автомобиле находились пассажиры. Сразу погибла 31-летняя женщина. Ранения получили двое 10-летних детей и 30-летняя женщина. У них ушибы и кровоизлияния.

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