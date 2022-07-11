Киевская полиция сообщила об ужасной аварии, которая произошла вблизи Ирпеня. Два автомобиля на большой скорости подверглись лобовому столкновению.

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Подробности автопроисшествия

Как сообщили правоохранители, ДТП произошло на Новоирпинском шоссе, в Святошинском районе Киева. В направлении Ирпеня произошло лобовое столкновение двух автомобилей, BMW и Skoda.

К сожалению, оба водителя погибли на месте происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства происшествия.

Депутат Куницкий был участником другого ДТП в Киеве

В соцсетях начала появляться информация, что одним из участников смертельного ДТП был народный депутат Александр Куницкий. Как рассказал сам народный избранник, он действительно сегодня стал участником ДТП, но в другом месте и в результате происшествия никто не пострадал.

Я не попадал ни в одно смертельное ДТП или в какое-то другое, где я едва выжил. В нас въехала большая фура, собравшая автомобили в "гармошку". Со мной все хорошо,

– рассказал Куницкий в своем инстаграме.

Также он добавил, что в результате аварии, участником которой стал он, никто не пострадал. Фото последствий ДТП он выложил в своем сторис.

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