Київська поліція повідомила про жахливу аварію, яка сталася поблизу Ірпеня. Два автомобілі на великій швидкості зазнали лобового зіткнення.

Читайте також Незабаром побачимо негарні кроки режиму лукашенка у бік Литви, – "Беларускі Гаюн"

Подробиці автопригоди

Як повідомили правоохоронці, ДТП сталася на Новоірпінському шосе, у Святошинському районі Києва. У напрямку Ірпеня відбулося лобове зіткнення двох автомобілів, "BMW" та "Skoda".

На жаль, обидва водії загинули на місці події. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини події.

Депутат Куницький був учасником іншої ДТП у Києві

У соцмережах почала з'являтися інформація, що одним з учасників смертельної ДТП був народний депутат Олександр Куницький. Як розповів сам народний обранець, він справді сьогодні став учасником ДТП, але в іншому місці й внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Я не потрапляв у жодну смертельну ДТП чи в якусь іншу, де я заледве вижив. В нас в'їхала велика фура, яка зібрала автівки в "гармошку". Зі мною все гаразд,

– розповів Куницький у своєму інстаграмі.

Також він додав, що внаслідок автопригоди, учасником якої став він, ніхто не постраждав. Фото наслідків ДТП він виклав у своєму сторіс.

Дивіться також – росіяни вирішили похизуватися вбивством цивільних людей: відео