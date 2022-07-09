Когда на место происшествия приехали патрульные, то там уже были две машины скорой помощи. В ДТП была задействована только одна машина – Mitsubishi. Ее водитель не справился с управлением.

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За рулем был гражданин Молдовы, ехал из Бердичева в направлении Житомира. Во время движения он не справился с управлением. По словам водителя, у него лопнула шина, в результате чего он выехал на разделительную полосу, где его автомобиль перевернулся,

– рассказала пресс-офицер патрульной полиции региона Татьяна Носадчук.

В результате ДТП на месте погибла 31-летняя жительница города Вышгород Киевской области. Еще трое пассажиров, 10-летние девочка и мальчик и 30-летняя женщина, получили телесные повреждения. Предварительно известно, что у них ушибы и кровоизлияния.



На месте происшествия сразу работали медики / Фото полиции Житомирщины

Полиция останавливала движение на трассе

По словам пресс-секретаря Нацполиции Житомирщины Аллы Ващенко, движение по двум полосам дороги в направлении Бердичева было перекрыто. Транспорт объезжал место ДТП по встречной полосе.

Инспекторы патрульной полиции охраняли место ДТП и регулировали дорожное движение. Следователи полиции оформляли материалы ДТП.

Уже 9 июля движение на участке трассы Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, между селами Рея и Осыково, возобновили.

Последние аварии и ДТП в Украине

К сожалению, в это нелегкое время жизни украинцев уносит не только война. Случаются и разные трагедии, в том числе и ДТП. Недавно автобус "Госпитальеров" попал в аварию, в результате которой погиб человек. Их автобус столкнулся с военным грузовиком. Также были травмированные и пострадавшие.

А 24 июня страшная авария с участием автомобиля Peugeot произошла в Винницкой области. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства. В этом ДТП погиб водитель авто и пассажирка, которая была его женой. Следствие предварительно выяснило, что водитель легковушки не справился с управлением и наехал на известняковую насыпь. Именно это стало причиной того, что его автомобиль перевернулся.

В Запорожье недавно также произошло смертельное ДТП. В аварию попали три автомобиля. Водитель автомобиля "ВАЗ 21101" ехал на высокой скорости и не справился с управлением. Он внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушками Audi A6 и Volkswagen Golf. 23-летний водитель, который являлся вероятным виновником ДТП, погиб на месте.

Смертельная авария была и в Ровненской области: смотрите видео