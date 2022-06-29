Депутат Верховной Рады и командир батальона "Госпитальеров" Яна Зинкевич сообщила о страшном ДТП. Их автобус столкнулся с военным грузовиком.

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ДТП автобуса "Госпитальеров" и военного грузовика

Как сообщила Зинкевич, автобус "Госпитальеров" столкнулся с военным "КРАЗом". К сожалению, в результате аварии погиб человек.

Наше солнышко "Австрийка" после 30 минут борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое с жизнью. В последние годы она проживала с семьей в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, что спасать раненых и за последние дни оказала помощь десяткам раненых! – написала Зинкевич.

Тяжелую травму получил травматолог "Коринф". Гражданин Греции получил очень серьезное повреждение руки. Врачам пришлось ампутировать ему кисть, он уже не сможет заниматься своей специальностью.

У анестезиолога Екатерины серьезные повреждения ног. Травмы средней степени получили анестезист, нейрохирург и водитель.

Зинкевич сообщила, что прощание с "Австрийкой" и молебен будут проходить в Михайловском соборе в четверг в 12.30. Прощание – на Байковом кладбище в 14.30



"Придите попрощаться с настоящей героиней, которая уже много лет проживала за границей и вела обеспеченную жизнь, но по зову сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых", – призвала Зинкевич.