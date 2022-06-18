О его гибели 18 июня сообщила мать Иванка Димид. Она отметила, что это произошло во время боев в Донецкой области.
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Что известно об Артеме Димиде
Его война началась еще в 2014 году, когда мужчина вступил в один из добровольческих батальонов Украины. К моменту гибели Артему было всего 27 лет.
Воин вместе с журналистом Романом Винтоновым (Майкл Щур) в 2014 году / Фото из фейсбука Артема Димида
Он стал пластуном еще в детстве. Но всю жизнь был предан идеалам, исповедуемым членами этой организации.
Артем Димид в детстве / Фото из фейсбука Юрия Юзича
Он мог спокойно жить в Европе, например, в Бельгии. Обычным гражданином ЕС. Но он был Украинцем, а его чувство справедливости вело его туда, где он был наиболее нужен Родине,
– написал его товарищ Юрий Юзич.
Мать мужа Иванка является львовской иконописицей. А его отец Михаил – религиозный деятель, ученый и пресвитер УГКЦ. Он тоже является членом Пласта и принадлежит к куреню Орден Крестоносцев. Михаил Димид также известен тем, что был первым ректором восстановленной Львовской Богословской Академии, которая впоследствии стала Украинским католическим университетом.
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- На это сразу отреагировал нардеп Ярослав Юрчишин, знакомый с Артемом. "Должны отомстить. Проклятая р*сня забирает лучших. Имен этой войны все больше и больше", – написал Юрчишин.
- Написали слова скорби и в Украинском католическом Университете. "Эту боль невозможно измерить... Большая потеря для семьи, нашего сообщества, всей Украины", – подчеркнули в сообщении УКУ. Там призывали объединиться в молитве о душе новопреставленного Артема.
- Друг погибшего Павел Дидул написал то, что сказал воину при последней встрече "Люблю тебя". Он поделился видео с погибшим на фронте Артемом. На этой записи 2014 года пластун делился размышлениями о войне. Его можно просмотреть по этой ссылке.
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