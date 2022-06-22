В Киеве прощались с Олегом Куцином

Одним из них стал 56-летний Олег Куцин. Он был командиром и основателем батальона "Карпатская Сечь".

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Он пошел защищать наше государство с первых дней наглого широкомасштабного вторжения российских оккупантов в 2022 году. "Карпатська Січ" обороняла Киев, держала позиции в Ирпене и Броварском направлении. После деоккупации Киевщины подразделение воюет на Изюмском направлении. К сожалению, именно на последнем направлении храброе сердце Олега остановилось, когда он противостоял врагу .

Сегодня, 22 июня, в Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с командиром батальона "Карпатская Сечь", на которое пришло несколько сотен человек, чтобы почтить его память. После этого состоится захоронение на Байковом кладбище.

Смотрите видео с места прощания:

Кличко о прощании с Куцином

Мэр Киева Виталий Кличко также находился на прощании с командиром. Он подчеркнул, что Олег Куцин никогда не покидал Украину в трудные времена, он начал защищать наше государство еще в 2014 году на Донбассе, сражался в аэропорту Донецка.

Отважный, принципиальный настоящий офицер и наставник бойцов… Олег погиб в бою на Изюмском направлении. Вечная память тебе, Олег!

– написал Кличко.



На Майдане в Киеве простились с командиром батальона "Карпатская Сечь" / Фото с телеграммы Виталия Кличко

Олег Куцин: коротко

Это украинский общественный, политический и военный деятель. Он являлся руководителем "Легиона Свободы", членом Политсовета Всеукраинского объединения "Свобода", председателем Закарпатской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода". Также, как уже отмечалось выше, командиром Отдельной сводной штурмовой роты "Карпатская Сечь" 93-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.

Олег родом из Ивано-Франковска, жил и работал в Тячево Закарпатской области. Там в 2005 – В 2006 годах занимал должность первого заместителя председателя и руководил районной государственной администрацией.

Воевал за Украину с 2014 года, тогда и по его инициативе была создана добровольческая штурмовая рота "Карпатская Сечь".

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