У Києві прощались з Олегом Куцином

Одним із них став 56-річний Олег Куцин. Він був командиром і засновником батальйону "Карпатська Січ".

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Він пішов захищати нашу державу з перших днів нахабного широкомасштабного вторгнення російських окупантів у 2022 році. "Карпатська Січ" обороняла Київ, тримала позиції в Ірпені та на Броварському напрямку. Після деокупації Київщини підрозділ воює на Ізюмському напрямку. На жаль, саме на останньому напрямку хоробре серце Олега зупинилося, коли він протистояв ​ворогу.

Сьогодні, 22 червня, у Києві на Майдані Незалежності відбулося прощання з командиром батальйону "Карпатська Січ", на яке прийшло кілька сотень людей, аби вшанувати його пам'ять. Після цього відбудеться поховання на Байковому кладовищі.

Дивіться відео з місця прощання:

Кличко про прощання з Куцином

Мер Києва Віталій Кличко також був присутній на прощанні з командиром. Він підкреслив, що Олег Куцин ніколи не залишав Україну у тяжкі часи, він почав захищати нашу державу ще в 2014 на Донбасі, бився в аеропорту Донецька.

Відважний, принциповий, справжній офіцер і наставник бійців… Олег загинув у бою на Ізюмському напрямку. Вічна пам'ять тобі, Олеже!

– написав Кличко.



На Майдані в Києві попрощалися з командиром батальйону "Карпатська Січ" / Фото з телеграму Віталія Кличка

Олег Куцин: коротко

Це український громадський, політичний та військовий діяч. Він був керівником "Легіону Свободи", членом Політради Всеукраїнського об'єднання "Свобода", головою Закарпатської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Також, як зазначалося вище, командиром Окремої зведеної штурмової роти "Карпатська Січ" 93-ї механізованої бригади Збройних Сил України.

Олег родом з Івано-Франківська, жив та працював у Тячеві Закарпатської області. Там у 2005 – 2006 роках обіймав посаду першого заступника голови, й керував районної державною дміністрацією.

Воював за Україну з 2014 року, тоді й з його ініціативи була створена добровольча штурмова рота "Карпатська Січ".

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