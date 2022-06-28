Депутат Верховної Ради та командир батальйону "Госпітальєрів" Яна Зінкевич повідомила про страшну ДТП. Їхній автобус зіткнувся із військовою вантажівкою.

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ДТП автобуса "Госпітальєрів" та військової вантажівки

Як повідомила Зінкевич, автобус "Госпітальєрів" зіштовхнувся з військовим "КРАЗом". На жаль, внаслідок аварії загинула людина.

Наше сонечко "Австрійка" після 30 хвилин боротьби за життя, на жаль, померла. Вона отримала ушкодження голови, несумісне з життям. Останні роки вона проживала та мала родину в Австрії, але за покликом серця повернулась в Україну, що рятувати поранених і за останні дні надала допомогу десяткам поранених! – написала Зінкевич.

Важку травму отримав травматолог "Корінф". Громадянин Греції отримав дуже серйозне ушкодження руки. Лікарям довелося ампутувати йому кисть, він вже не зможе займатися своїм фахом.

Анестезіолог Катерина має серйозні ушкодження ніг. Травми середнього ступеня отримали анестезист, нейрохірург та водій, їхні травми.

Зінкевич повідомила, що прощання з "Австрійкою" та молебень будуть відбуватись у Михайлівському соборі у четвер о 12.30. Прощання – на Байковому кладовищі о 14.30



"Прийдіть попрощатись справжньою героїнею, що вже безліч років проживала закордоном та мала забезпечене життя, але за покликом серця повернулась в Україну, щоб рятувати поранених", – закликала Зінкевич.