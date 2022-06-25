Авария с участием автомобиля Peugeot произошла 24 июня в Тульчинском районе. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства.

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Муж и жена погибли

В этом ДТП погиб водитель авто и его пассажирка, которая была женой. Следователи уже работают по этому делу.

Известно, что трагедия произошла около 19 часов вечера на автодороге Болган – Песчанка. Погибшему водителю было 45 лет, а его жене – 44 года. Они жили в поселке городского типа Рудница.

Следствие предварительно выяснило, что водитель легковушки не справился с управлением и наехал на известняковую насыпь. Именно это стало причиной того, что его автомобиль опрокинулся. Женщина погибла прямо на месте. Муж умер, когда ему оказывали медицинскую помощь.

Полиция назначила ряд экспертиз. Когда их проведут и будут результаты, правоохранители тогда установят окончательную причину аварии. Соответствующее уголовное дело уже возбуждено.

Последние аварии в Украине

Недавно в Винницкой области была страшная авария. ДТП было масштабным и с жертвами. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате столкновения погибли люди. В результате столкновения легковушки и автобуса сообщение "Запорожье – Прага", в котором находились 11 пассажиров и 2 водителя, на месте происшествия погибли 3 человека. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. К сожалению, от полученных в аварии травм человек скончался.

А 17 июня не менее жуткая авария произошла в Запорожье . В ДТП попали три автомобиля, из-за чего один из водителей погиб. Очевидцы утверждали, что водитель автомобиля ВАЗ 21101 ехал на высокой скорости и не справился с управлением. Он внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушками Audi A6 и Volkswagen Golf. Водителю было 23 года. Именно он мог быть вероятным виновником ДТП, погибшим на месте. Его смерть констатировали врачи скорой помощи.

Также была в июне и страшная авария возле села Петрово в Черниговском районе. К сожалению, тогда погибли два человека. Столкнулись легковой автомобиль Nissan и микроавтобус Ford Transit. Правоохранители на месте аварии установили, что транспорт двигался во встречном направлении. Машины столкнулись посреди дороги. 39-летняя водитель легковушки, водитель и пассажир микроавтобуса были в тяжелом состоянии в больнице. Оба других пассажира легковой машины погибли на месте ДТП.

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