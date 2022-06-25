Аварія за участі автомобіля Peugeot трапилась 24 червня у Тульчинському районі. Правоохоронці встановлюють її причини та обставини.

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Чоловік та дружина загинули

У цьому ДТП загинув водій авто та його пасажирка,я ка була дружиною. Слідчі вже працюють у цій справі.

Відомо, що трагедія сталася близько 19 години вечора на автодорозі Болган – Піщанка. Загиблому водію було 45 років, а його дружині – 44 роки. Вони жили в селищі міського типу Рудниця.

Слідство попередньо з'ясувало, що водій легковика не впорався з керуванням і наїхав на насип вапняку. Саме це стало причиною того, що його автомобіль перекинувся. Жінка загинула одразу на місці. Чоловік помер, коли йому надавали медичну допомогу.

Поліція призначила ряд експертиз. Коли їх проведуть і будуть результати, то правоохоронці тоді встановлять остаточна причина аварії. Відповідну кримінальну справу вже відкрили.

Останні аварії в Україні

Нещодавно також у Вінницькій області була страшна аварія. ДТП було масштабне та з жертвами. Легкова автівка зіткнулася з пасажирським автобусом. Внаслідок зіткнення загинули люди. У результаті зіткнення легковика та автобуса сполучення "Запоріжжя – Прага", в якому перебувало 11 пасажирів та 2 водії, на місці події загинуло 3 людини. Ще одного постраждалого в тяжкому стані госпіталізували. На жаль, від отриманих в аварії травм людина померла.

А 17 червня не менш моторошна аварія сталась у Запоріжжі. В ДТП потрапили три автівки, через що один з водіїв загинув. Очевидці стверджували, що водій автомобіля "ВАЗ 21101" їхав на високій швидкості та не впорався з керуванням. Він раптово виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з легковиками Audi A6 та Volkswagen Golf. Водію було 23 роки. Саме він міг бути ймовірним винуватцем ДТП, загинув на місці. Його смерть констатували лікарі швидкої медичної допомоги.

Також була в червні й страшна аварія біля села Петрове, що у Чернігівському районі. На жаль, тоді загинули двоє людей. Зіткнулись легковий автомобіль Nissan та мікроавтобус Ford Transit. Правоохоронці на місці аварії встановили, що транспорт рухався в зустрічному напрямку. Машини зіткнулися посеред дороги. 39-річна водійка легковика, водій та пасажира мікроавтобуса були у важкому стані в лікарні. Обидва інших пасажири легкової машини загинули на місці ДТП.

Моторошна аварія була й на Рівненщині: дивіться відео