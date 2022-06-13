Моторошна аварія сталася 13 червня приблизно о 16:50 у селі Кунка, що у Гайсинському районі Вінницької області. На дорозі зіткнулися легкове авто та пасажирський автобус.

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Внаслідок зіткнення легковика та автобуса сполучення "Запоріжжя – Прага", в якому перебувало 11 пасажирів та 2 водії, на місці події загинуло 3 людини.

Ще одного постраждалого в тяжкому стані госпіталізували. На жаль, від отриманих в аварії травм людина померла.

Для деблокації тіл залучено 5 осіб та 1 одиницю техніки ДСНС,

– повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Останні ДТП в Україні: що відомо

Вранці 8 червня біля села Петрове, що у Чернігівському районі, сталася моторошна аварія. На жаль, загинули двоє людей.Відомо, що зіткнулись легковий автомобіль Nissan та мікроавтобус Ford Transit. Поліцейські, які прибули на місце аварії, встановили, що транспорт рухався в зустрічному напрямку. Машини зіткнулися посеред дороги.

У Херсоні у неділю, 5 червня, сталася масова ДТП. Ймовірно, її влаштував російський окупант. Він втік з місця трагедії.

Спершу повідомили про одну жертву трагедії – жінку. Водночас згодом кількість загиблих зросла до 2. Окрім того, відомо про 4 постраждалих. Водночас через те, що російські загарбники відключили зв'язок у місті, очевидці не відразу змогли викликати швидку й втратили дорогоцінний час.

Поліція Києва повідомила, що 11 травня на Троєщині сталася ДТП. Ford на шаленій швидкості влетів у бетонні блоки місцевого блокпоста.

Трагедія сталася на Радунській вулиці. Туди відразу вирушили 3 швидкі. Однак від отриманих травм водій та пасажири загинули ще до прибуття медиків. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Мовиться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

ДТП з маршруткою сталося у Львові 20 травня. Вона в'їхала у колонку на території АЗС.

Відразу повідомили про 6 постраждалих. Одну постраждалу госпіталізували. Іншим – надали необхідну допомогу на місці події. Інцидент стався близько 18:30 на Стрийській вулиці.

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України.

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