У Запоріжжі сталася масштабна ДТП з постраждалими: п'яні молодики на BMW намагалися втекти
Джерело:Запорізькі вісті
В Комунарівському районі Запоріжжя трапилася масштабна ДТП. У ній зіштовхнулися 6 автомобілів.
Про це повідомляють місцеві видання Запоріжжя, передає 24 канал. Інцидент трапився на вулиці Європейській приблизно о 13:00.
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Очевидці інциденту зазначили, що автомобілі перетворилися на брухт. Крім цього, повідомляють про загиблих.
Транспорт після аварії / Фото Запорізькі вісті
На місці працюють медики / Фото Запорізькі вісті
Про що повідомляють свідки
Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці та медики. Очевидці розповіли, що постраждали й люди, які перебували на вулиці. Також зазначили, що водій та пасажири одного з автомобілів були п'яними та намагалися втекти. Мовиться про BMW. Їх затримали випадкові свідки. Наразі офіційної інформації від правоохоронців немає.
Місце ДТП / Фото Запоріжжя.інфо
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