Про це повідомляють місцеві видання Запоріжжя, передає 24 канал. Інцидент трапився на вулиці Європейській приблизно о 13:00.

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Очевидці інциденту зазначили, що автомобілі перетворилися на брухт. Крім цього, повідомляють про загиблих.



Транспорт після аварії / Фото Запорізькі вісті



На місці працюють медики / Фото Запорізькі вісті

Про що повідомляють свідки

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці та медики. Очевидці розповіли, що постраждали й люди, які перебували на вулиці. Також зазначили, що водій та пасажири одного з автомобілів були п'яними та намагалися втекти. Мовиться про BMW. Їх затримали випадкові свідки. Наразі офіційної інформації від правоохоронців немає.



Місце ДТП / Фото Запоріжжя.інфо

Ще одна трагічна ДТП в Україні

На Житомирщині, поблизу Бердичева, 8 липня трапилася смертельна автотроща. Водій Mitsubishi не впорався з керуванням.

В автомобілі перебували пасажири. Одразу загинула 31-річна жінка. Поранення отримали двоє 10-річних дітей та 30-річна жінка. У них забої та крововиливи.

Смертельна аварія на Київщині

Біля Ірпеня, на Новоірпінському шосе, 11 липня зіштовхнулися 2 автомобілі. Обидва загинули на місці.

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