Во время ночной атаки ЗАЭС работала на генераторах, – Укрэнерго

В ночь на 13 декабря Запорожская АЭС более чем на час потеряла связь с украинской энергосистемой. Произошло это в результате российской массированной атаки на Украину.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает 24 Канал.

Как работала ЗАЭС во время российской атаки?

В результате массированного российского обстрела в ночь на 13 декабря Запорожская АЭС временно работала на дизельных генераторах. Зайченко говорит, что только после завершения воздушной тревоги энергетикам удалось восстановить питание станции от объединенной энергосистемы Украины.

Глава Укрэнерго отметил, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. ЗАЭС постоянно нуждается в электроэнергии для собственных технологических нужд, в частности для систем охлаждения ядерного топлива.

Топливо, даже если оно не используется для производства электроэнергии, должно охлаждаться. Потому что может пойти неконтролируемая ядерная реакция, которая приведет к выбросу радиации,

– объяснил Зайченко.

Он также отметил, что во время российской атаки в ночь на 13 декабря снова получили повреждения линии электропередачи, которые обеспечивают питание атомной станции.

Что известно о передних проблемах с питанием ЗАЭС?