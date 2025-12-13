Під час нічної атаки ЗАЕС працювала на генераторах, – Укренерго

В ніч на 13 грудня Запорізька АЕС більш ніж на годину втратила зв'язок з українською енергосистемою. Сталось це внаслідок російської масованої атаки на Україну.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У Дніпрі лунали вибухи: які наслідки та скільки дронів збили в області

Як працювала ЗАЕС під час російської атаки?

Внаслідок масованого російського обстрілу в ніч на 13 грудня Запорізька АЕС тимчасово працювала на дизельних генераторах. Зайченко каже, що лише після завершення повітряної тривоги енергетикам вдалось відновити живлення станції від об'єднаної енергосистеми України.

Очільник Укренерго наголосив, що подібні інциденти становлять серйозну загрозу не лише для України, а й для усієї Європи. ЗАЕС постійно потребує електроенергії для власних технологічних потреб, зокрема для систем охолодження ядерного палива.

Паливо, навіть якщо воно не використовується для виробництва електроенергії, має охолоджуватися. Тому що може піти неконтрольована ядерна реакція, яка призведе до викиду радіації,

– пояснив Зайченко.

Він також зазначив, що під час російської атаки в ніч на 13 грудня знову зазнали пошкоджень лінії електропередачі, які забезпечують живлення атомної станції.

Що відомо про передні проблеми із живленням ЗАЕС?