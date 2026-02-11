Запретить соцсети до 16 лет? Юрчишин объясняет, почему Telegram и TikTok – угроза для украинских детей

Дискуссия о том, стоит ли ограничить доступ детей к социальным сетям в Украине, выходит за рамки запретить или разрешить. По словам народного депутата, главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, который продвигает эту идею, во многих странах дискуссия о возрастных ограничениях отталкивается от 16 лет. Он объясняет это тем, что, по рекомендациям психологов, к этому возрасту формируются когнитивные способности, а к тому моменту сознанием ребенка легче манипулировать – в частности, из-за формирования зависимости от виртуальной реальности.

Но что именно можно считать соцсетями и как в этих пределах рассматривать Telegram, который позиционирует себя как мессенджер, но одновременно имеет каналы, выполняющие функцию распространения информации? Также депутат называет платформы, которые, по его мнению, создают наибольшие вызовы именно сейчас и на перспективу.

Юрчишин отмечает, что речь идет не о тотальном запрете, а об уменьшении негативного влияния и противодействии преступлениям в среде социальных сетей. В его аргументах рядом стоят вопросы верификации возраста, родительского контроля, школьных правил пользования гаджетами, рисков вербовки подростков через алгоритмы, а также потребность создавать украинский детский контент и развивать инструменты против манипуляций и сгенерированных материалов.

В разговоре с народным депутатом, главой комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным 24 Канал обсудил возраст, инструменты контроля, роль платформ и родителей, а также специфические риски украинского контекста.

Возраст и правила: как может работать ограничение соцсетей для детей?

Каково ваше видение именно механизмов ограничения соцсетей для детей? Возрастной предел – то есть до какого возраста ограничивается – 14, 16, 18 лет? Все соцсети или определенные?

Если исходить из рекомендаций психологов – до 16 лет формируется привычка восприятия, когнитивные способности, а к тому моменту очень легко манипулировать сознанием, собственно, ребенка, из-за чего он приобретает зависимости, в том числе и зависимости от виртуальной реальности. В подавляющем большинстве стран, где продолжаются дискуссии о соцсетях (это Франция, Испания, Австралия, Великобритания, и Дания) – отталкиваются от 16 лет. Но здесь лучше консультироваться с психологами.

Речь идет именно о социальных сетях. Но некоторые страны дискутируют о мессенджерах. Например, телеграм позиционирует себя как мессенджер и тем самым пытается избегать, в частности, европейского регулирования.

В то же время каналы в телеграме – это уже больше соцсети.

Ярослав Юрчишин народный депутат Механизмы, которые применяют в подавляющем большинстве стран, – это обязательства социальных сетей верифицировать возраст, то есть создать реальный механизм возрастной верификации, и, соответственно, если сеть его не устанавливает, то к ней принимаются определенного рода меры. А дальше возлагается ответственность больше на родителей: следить за механизмом родительского контроля, то есть смотреть, чтобы дети не обходили запреты этой сети. В подавляющем большинстве ни ответственности родителей, ни ответственности детей не предусматривается.

В отдельных странах, в частности Франции и Испании, вводятся ограничения использования гаджетов во время обучения в школе. То есть вводится механизм: пришел в школу – сдал телефон, вышел из школы – получил телефон. Здесь тоже есть поле для дискуссий относительно ситуации в Украине. Потому что, на самом деле, мы понимаем, что для родителей это едва ли не единственный механизм связи в случае опасности, а у нас она явно объявляется чаще, чем в других странах.

Насколько такой механизм в Украине возможен и действенен?

Это поле для наработки с IT-специалистами. В подавляющем большинстве стран вы не можете купить SIM-карту, не показывая паспорт. Соответственно, она привязывается к вам. И когда вы регистрируетесь через мобильный телефон, то соцсеть получает информацию, какого вы на самом деле возраста. И поэтому в Украине с этим могут быть организационные и технические проблемы.

В то же время мы сейчас адаптируем все наше законодательство к законодательству Европейского Союза. Если посмотреть, как сейчас развивается законодательство ЕС в возрастных ограничениях, то ведущие страны об этом уже дискутируют.

Поэтому в таком случае мы можем либо ждать, пока это к нам придет как общее европейское правило, либо сейчас попробовать нарабатывать механизмы. Учитывая, что у нас риск, на который указывают психологи, еще усиливается тем, что мы как страна мало влияем на алгоритмы социальных сетей: россияне довольно часто используют эти алгоритмы, вербуют наших подростков, наших детей для осуществления разного рода террористических актов.

Недавние события на Закарпатье, когда на ребят, которые искали работу через сеть Telegram, вышла ФСБ. Их научили делать взрывчатку, а потом чуть не взорвали возле вокзала.

Этот случай на самом деле не один – таких очень много. Поэтому мы на этапе дискуссии: целесообразно ли нам это, как это реализовать, ждать ли, пока это придет к нам как обязательство перед Европой, или сейчас нарабатывать механизм, который был бы понятен украинским пользователям и реалистичен с точки зрения родительского контроля.

На подавляющем большинстве смартфонов есть такой механизм. Пользуются ли им наши родители? Очень выборочно.

Какие соцсети вызывают больше всего вопросов в украинском контексте?

Как вообще можно разделить соцсети по опасности именно в украинском контексте? На первом месте поставить Telegram и TikTok, дальше какие-то более простые – Facebook, Instagram? Или о них вообще речь не идет в этом контексте?

Самый большой вызов – это Telegram.

Ярослав Юрчишин народный депутат Второй на данном этапе, но в перспективе может ставить большие вызовы, – это TikTok. Поскольку очень эффективно и качественно использует механизмы искусственного интеллекта. То есть таргетирование, прицеливание, поиск людей – там на самом деле выигрывает. Плюс рилс, шортс, то есть видеоформат. Он очень популярен среди молодежи, среди детей. Поэтому здесь на самом деле эти сети, скажем так, более уязвимы.

Что касается сетей, которыми пользуются наши дети: мы не говорим о сети X, которая сейчас превратилась в "токсичное болото", детей наших там нет. Они больше пользуются другими социальными сетями. Но их появляется очень много, и при том очень нишевых.

Например, сеть BeReal, которая предлагает фотографироваться и показывать, где ты сейчас есть. Интересный момент: если просто представить, что ее таргетируют китайские или российские спецслужбы, – как ее можно использовать, когда люди ходят и фоткаются. Очень часто не задумываясь, возле чего они фоткаются, как они фоткаются, какие могут быть объекты на этом фото.

Но в целом, по всем социальным сетям, должен быть примерно один подход. Есть YouTube с градациями – что можно показывать до определенного возраста, до 14 или до 16, и с реальной верификацией возраста. YouTube Kids четко дает возможность гарантировать, что вы не будете смотреть взрослый контент, или взрослые пользователи не смогут приходить к вам под ваше видео и заниматься буллингом.

Но, не факт, что ребенок не будет иметь доступа к подростковым видео для старших детей – как, например, из сериала "Очень странные дела", – не факт. И будет ходить, канючить у родителей: "Можно посмотреть, можно посмотреть", – и здесь уже психологическая устойчивость родителей должна срабатывать. Поэтому оптимальный вариант – наработки с социальными сетями механизмов, которыми ими могут пользоваться младшие дети.

В конце концов, Facebook себя, в принципе, позиционирует как социальная сеть, если я не ошибаюсь, с 14 лет. Но понятно, что проверить, зарегистрировался ли там младший ребенок, сложно. Хотя алгоритмы очень четко покажут младшего ребенка по контенту, который он будет искать.

Поэтому здесь лучший механизм – это сотрудничество с социальными сетями. И если посмотреть, как развивается эта тематика сейчас в развитых демократических странах, я подозреваю, что в ближайшее время многие сети будут заинтересованы в том, чтобы создать для детей более безопасную среду для общения.

Потому что довольно странной оказывается ситуация: на нее внимание обратили, в частности, во Франции.

У нас есть ограничения продажи детям алкоголя, доступа к наркотикам (что, в принципе, запрещено) или гемблинга: что до определенного возраста это все ограничивается. Но в виртуальном мире, на самом деле, этот доступ довольно часто нивелируется.

Почему закрыть доступ к соцсетям нереально и что делать вместо этого?

В общем возникает много каких-то моментов, которые трудно вообще как-то контролировать. Например, сама культура соцсетей. Ей уже 20 лет, уже второе поколение в ней живет, и обрезать ее будет, мне кажется, нереально. Плюс у родителей есть доступ к их гаджетам, ребенок может там как-то залезть, в родительский, сестры или брата телефон, и это регулировать на 100 процентов будет трудно.

Ярослав Юрчишин народный депутат На самом деле вообще речь не идет о регулировании на сто процентов. На сто процентов кто-то гарантировать вообще не может. То есть кто-то пойдет устанавливать VPN для того, чтобы обходить всякие запреты, – и я убежден, что какая-то часть детей будет на таком уровне развития с технологиями. То есть здесь вопрос: минимизировать негативное влияние, насколько это возможно.

В конце концов, кладя руку на сердце, если родители захотят, чтобы ребенок смотрел взрослый контент, и это их позиция в жизни, – любые ограничения они будут нивелировать. Просто чтобы ребенок залез в телефон и несколько часов не отвлекал. Но о запрете ради запрета речь не идет – это не Советский Союз.

Цель дискуссии имеет несколько направлений.

Первое – это обратить внимание родителей: могут быть большие проблемы.

Второе – это зайти в коммуникацию с социальными сетями: смотрите, мы должны для детей создать здоровое пространство и здоровое общение. Другой вопрос – о том, что желательно было бы как-то смешивать активность офлайн, вживую, с активностью в социальных сетях. Но здесь еще надо работать с нашими школами, детскими садами, родителями.

И третье направление – это противодействовать уголовным преступлениям.

Напомню, что буквально лет 30 назад курить в самолетах считалось нормальным. Сколько вреда это нанесло и людям, и к каким последствиям это привело – и сейчас это запрещено.

Мы развиваемся, технологии развиваются. Я не буду даже вспоминать о том, что когда-то для красивой женщины в Средневековье было очень опасно, если рядом начинали болеть, потому что ее могли обвинить в том, что она ведьма, и просто сжечь. Человечество развивается, развиваются технологии, и нам точно нужно уметь пользоваться этими технологиями с умом, а не в ущерб себе.

Ярослав Юрчишин народный депутат Поэтому стопроцентный запрет невозможен, это о разумном регулировании. И оптимальным вариантом было бы то, чтобы в социальных сетях сами заботились о том, понимая социальную ответственность, понимая, что они становятся не только средой для бизнеса, для общения, но и средой формирования нового поколения.

Вы совершенно правы: у нас уже целое поколение в социальных сетях выросло – не менее чем одно, а на самом деле, наверное, уже и два. Поэтому в этом случае было бы очень правильно, чтобы социальные сети осознали этот вызов. А бизнес всегда бизнес: он никогда сам себе "обрезать" что-то даже ради большой цели не будет. Опять же, вспоминаем табачную индустрию. Если бы государство не устанавливало ограничения, скорее всего, бизнес бы вряд ли пошел на определенные уступки.

Сейчас очень много табачных компаний спонсирует спортивные мероприятия, чтобы показать, что мы не только деньги приносим, но и в здоровье вкладываемся. Поэтому здесь было бы полезнее, чтобы эта дискуссия привела к таким защитным, опережающим шагам. Когда родители задумываются о том, где сидят их дети, как сидят их дети, кто им говорит, что говорит.

Но у нас здесь еще есть большой вызов, что война усилила явление социального сиротства, когда очень много детей оставлены сами на себя по объективным причинам: кто-то из родителей на фронте, кто-то из родителей вынужден из кожи лезть, чтобы зарабатывать на семью. Ребенок фактически все время после школы сам по себе. И, в конце концов, школа – это та зона, где ребенок больше всего контактирует с государством, с государственной системой образования – даже когда он в частной школе. Все равно правила устанавливает государство.

Поэтому здесь мы можем повлиять. И если мы добавим в жизнь современного ребенка немножко больше физических активностей, занятий на воздухе, игр с друзьями, командных занятий, которые развивают взаимодействие, – вреда это точно не принесет. А, возможно, тогда вопрос ограничения социальных сетей не будет стоять так остро, потому что привычки восприятия, так называемые когнитивные привычки, они же формируются не только в социальных сетях.

Если балансировать, то вопрос будет стоять менее остро. Но видим, что очень много более эффективных, чем Украина стран, сейчас активно занимаются этим вопросом. Поэтому очень надеюсь, что мы тоже не оставим это на самотек, на саморешение, потому что такие вызовы никогда сами не решаются, – а будем искать эффективные механизмы.

Как решить проблему российского контента и ИИ?

И несколько сопутствующих вопросов еще. Первое – это до сих пор понимание русского языка, которое вызывает попадание детей в среду России, Беларуси, Казахстана в соцсетях. Можно ли с этим как-то бороться в рамках этих инициатив ограничений соцсетей? Или просто блокировать какие-то российские источники?

Министерство цифровой трансформации вместе с СБУ довольно часто блокируют наиболее активные российские пропагандистские источники. Но россияне начинают более творчески подходить.

И, например, тот же самый "Маша и Медведь" – самый популярный мультфильм в украинском YouTube, потому что его переводят. А когда начали обращать на него внимание, то они даже поудаляли определенные серии, которые напрямую пропагандируют Россию, чтобы якобы не было оснований заблокировать выход. Хотя, опять же, основания для блокировки все есть. Я не понимаю, почему это сейчас пока не делают Служба безопасности и СНБО, потому что деньги, которые зарабатывает этот мультик на показах, идут в Россию. Фактически уплачиваются налоги, из которых потом вооружается армия оккупантов. То есть здесь без блокировки не обойтись.

Но и не обойтись без проактивной политики – о создании украиноязычного, украинского, украиноцентричного качественного культурного контента для детей. Что-то делает Суспильное – у них есть "Бробакс". Что-то сейчас делается через Украинский культурный фонд: усиление украинской анимации.

Кстати, Казахстан сейчас проводит очень активную политику противодействия русификации. И даже в социальных сетях перевел всех чиновников общаться на казахском. И это отслеживается, и могут даже штрафовать, когда с официальной страницы употребляется русский язык. У нас теоретически тоже такие механизмы возможны, но не всегда.

Точно надо работать, потому что, к сожалению, вы совершенно правы: попадать под влияние русской культуры – да. Наше поколение, которое вырастало в независимой Украине, не должно было бы, но, к сожалению, этого не случается.

И второй вопрос – это коммерциализация детских страниц, которые могут вести родители: какие-то развлекательные, или дети-звезды, и тому подобное. Как это можно контролировать? Или обрезать этим страницам тоже доступ? Или они будут какой-то другой статус иметь в этой теории?

Если это контент для детей, а не, как, например, российская песня Sigma Boy, которая там мегапопулярна, но относительно ее негативного влияния – на сексуализацию подростков, штамповку гендерных ролей – об этом уже слушания были не в одном парламенте, и в Европарламенте, кстати, тоже были слушания, что это яркий пример российской пропаганды. Потому что детям хочется быть взрослыми, детям хочется быть "подобными взрослым", и поэтому это все работает.

Здесь, конечно, можно сказать фразу коллег из Дании, когда мы их спрашивали: а как вы будете влиять на родителей, чтобы они там не нарушали возрастные ограничения? Нас датчане не поняли, потому что сказали: а какие родители хотят плохого своим детям? И если уж ребенка и так судьба наказала родиться в семье, которая его там фактически использует для воплощения своих целей, коммерциализирует, то здесь социальная служба может работать, но на самом деле это, собственно, дело родителей и общества, которое поддерживает или не поддерживает.

В сотрудничестве с социальными сетями, в принципе, точно можно отрегулировать доступ к какому-то сексуализированному контенту. Если это детские вещи – как ребенок готовит что-то поесть со своими родителями, обсуждает ли он музыку или показывает, как он играет в игры, – то, вероятно, это тоже вполне возможно.

Здесь важно понимать и сотрудничать с детскими психологами, чтобы понимать, что актуально, что полезно. В русле дискуссии создание безопасной среды для роста детей в социальных сетях – это вполне важная и нужная тема.

Засилье генерируемого контента – он уже манипулирует по всем темам. Его используют, может, и россияне, и обычные люди, которые хотят нагнать себе посещаемости. Что с ним можно сделать, чтобы превратить соцсети хотя бы в более приемлемое место? Или вообще это уже смерть соцсетей с этим контентом?

Ярослав Юрчишин народный депутат На самом деле сам этот механизм – механизм искусственного интеллекта, ИИ создает возможности усовершенствовать социальные сети и не вестись на фейки, боты и другие механизмы, которые использует эта машина в интересах тоталитарных государств, враждебных, или просто для воздействия на человека и манипуляции.

Сейчас Тайвань очень активно столкнулся с этой проблемой. Китай – один из лидеров использования и развития ИИ. Тайвань тоже создает на базе ИИ механизм, который верифицирует китайскую пропаганду и китайские манипуляции. Это началось как общественная инициатива – с привлечения в сети так называемых фактчекеров – тех, кто проверяет информацию.

Наработалась определенная технология, и сейчас она активно тестируется в государстве. Понятно, что Тайвань, по сути, находится на том же уровне и, возможно, хуже, потому что тайваньцы говорят на том же языке, на котором говорит большая часть Китая. Соответственно, верифицировать их манипуляции пропаганды достаточно сложно.

У нас хотя бы есть возможность того, что если вы себя лишили российского контента, – то лишили и 80% российской пропаганды. А украинскую машина, которая программируется россиянами, пока еще очень калечит, – и это тоже можно выявлять. Хотя на самом деле чем дальше, тем это будет сложнее делать.

Поэтому технология использования искусственного интеллекта для верификации, проверки информации, выявления манипуляций, маркировки в соцсетях, что этот материал мог быть создан искусственно, не ссылается ли этот материал на верифицированные источники, – это тоже может быть хорошим механизмом для общей образованности не только детей, юношества, но и, в принципе, всех людей.

Потому что механизмы фактчекинга, когда мы находим какую-то эмоциональную информацию, не всегда работают. Хотя, конечно, если информация эмоциональна, лучше проверить в нескольких источниках, которым вы доверяете. Потому что можно очень легко попасть на российскую пропаганду и просто на манипуляции.