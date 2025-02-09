Зарплаты министров за 2024 год: кто заработал больше всех и какие надбавки получил

В начале 2025 года мы направили запрос в каждое из Министерств о зарплатах их руководителей в прошлом 2024 году. Собрать все данные удалось лишь за несколько недель. В ведомствах нам рассказали, какими были заработные платы чиновников и выросли ли они.

В этом итоговом материале 24 Канал собрал главные зарплатные цифры относительно президента Украины, главы ОП, почти всех действующих министров и других должностных лиц.

Обратите внимание! На момент публикации мы не получили ответа на запросы от Минветеранов по зарплате Натальи Калмыковой, Минагрополитики относительно Виталия Коваля и Минобразования – Оксена Лисового.

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Кто из министров и какую зарплату получил в 2024 году

Среди лидеров самых оплачиваемых министров Украины оказались глава Минобороны Рустем Умеров, глава Минэнерго Герман Галущенко и глава МВД Игорь Клименко.

Относительно лидера рейтинга Рустема Умерова, то в запросе от Министерства обороны ответили, что за год должностной оклад министра вырос с 89 865 гривен в январе 2024 года до 104 820 гривен в декабре того же года.



Рустем Умеров получил самую большую зарплату среди министров в 2024 году / Фото с фейсбука главы Минобороны

Среди тех чиновников, кто проработал год, но получил наименьшую зарплату, были Ольга Стефанишина, хотя ее зарплата состоит из двух категорий: на должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины до сентября, а также еще дополнительно с сентября на посту главы Минюста. Вторым является глава Минцифры Михаил Федоров.

Наименьшую в целом зарплату получил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов, который занял эту должность в декабре 2024 года.

В общем из всех ответов на запросы удалось составить такую картину по зарплатам министров за 2024 год.

Министры, которые проработали весь год, получили:

Рустем Умеров – 1 623 299 гривен (министр обороны);

– 1 623 299 гривен (министр обороны); Герман Галущенко – 1 594 463 гривны (министр энергетики);

– 1 594 463 гривны (министр энергетики); Игорь Клименко – 1 560 938 гривен (министр внутренних дел);

– 1 560 938 гривен (министр внутренних дел); Виктор Ляшко – 1 536 013 гривен (министр здравоохранения);

– 1 536 013 гривен (министр здравоохранения); Сергей Марченко – 1 436 900 гривен (министр финансов);

– 1 436 900 гривен (министр финансов); Олег Немчинов – 1 237 012 гривен (министр Кабинета Министров);

– 1 237 012 гривен (министр Кабинета Министров); Юлия Свириденко – 1 166 918 гривен (вице-премьер-министр и министр экономики);

– 1 166 918 гривен (вице-премьер-министр и министр экономики); Денис Шмыгаль – 1 160 327 гривен (премьер-министр Украины);

– 1 160 327 гривен (премьер-министр Украины); Ольга Стефанишина – 1 155 381 гривну (вице-премьер-министр и министр юстиции);

– 1 155 381 гривну (вице-премьер-министр и министр юстиции); Михаил Федоров – 1 123 931 гривну (вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации).

Министры, которые были назначены в сентябре:

Андрей Сибига – 524 415 гривен (министр иностранных дел);

– 524 415 гривен (министр иностранных дел); Матвей Бедный – 469 166 гривен (министр молодежи и спорта);

– 469 166 гривен (министр молодежи и спорта); Светлана Гринчук – 466 466 гривен (министр защиты окружающей среды);

– 466 466 гривен (министр защиты окружающей среды); Герман Сметанин – 449 617 гривен (министр стратегической промышленности);

– 449 617 гривен (министр стратегической промышленности); Алексей Кулеба – 390 478 гривен (вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий)

– 390 478 гривен (вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий) Николай Точицкий – 379 879 гривен (министр культуры).

Министр, которого назначили в декабре:

Алексей Чернышов – 90 526 гривен (вице-премьер-министр и министр национального единства).

Обратите внимание! В этом итоговом "рейтинге" за показатель мы взяли фактически начисленные зарплаты, без вычета налогов. Пришлось сделать это, в частности, из-за того, что в разных министерствах нам обнародовали разные расшифровки зарплаты: где-то цифры без указанных налогов, где-то цифры без выделения оклада и премий.

Кто в правительстве брал отпускные, помощь и компенсацию от государства

В 2024 году лидером из министров, которые чаще всего брали отпуск, стала вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко. За год она брала отпуск 4 раза: в январе, июле, сентябре и декабре.

Согласно ответу на запрос, Свириденко получила за отпуска 45 879 гривен. Кроме того, министр получила компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 58 283 гривны.

Еще из приложений руководительница Минэкономики получила пособие по временной нетрудоспособности за счет организации. Эта помощь составила – 11 026 гривен.



Юлия Свириденко 4 раза брала отпуск и получала компенсацию и помощь от государства / Фото из фейсбука вице-премьера

Из Кабмина отпуск в июле также брала и вице-премьер-министр Ольга Стефанишина. За это время она получила 23 055 гривен от государства.

Интересными стали и финансовые данные относительно министра Кабинета Министров Олега Немчинова. Так, он был в отпуске за год трижды: в феврале, апреле и августе. За это время министр получил – 18 535 гривен.

Кроме того, Немчинову предоставили 84 350 гривен в качестве материальной помощи на оздоровление.



Олег Немчинов трижды брал отпуск и получил помощь на оздоровление / Фото из фейсбука министра Кабмина

Также известно, что глава Минздрава Виктор Ляшко получил компенсацию за отпуск в размере 112 991 гривны. Все эти деньги, согласно заявлению министра, были перечислены для нужд здравоохранения на официальный счет United 24, за исключением обязательных удержаний налога на доходы физических лиц и военного сбора.



Виктор Ляшко перевел компенсацию за отпуск на счет United 24 / Фото Минздрава

Кто из министров не получал премии и надбавки

Без премий в 2024 году прожил Денис Шмыгаль. Он не брал отпускных или помощи на оздоровление. Зато большую часть времени провел в командировках.

Также не брал никакой помощи от государства и Михаил Федоров. Из интересного, в ответе на запрос за февраль 2024 года у главы Минцифры указано, что у него вычислили 1 033 гривны заработной платы во время отпуска. То есть заплатили меньше, чем должностной оклад.

Зарплату за командировки также получали Андрей Сибига, Николай Точицкий, Ольга Стефанишина, Юлия Свириденко, Олег Немчинов, Алексей Кулеба и Алексей Чернышов.

Кстати, самую большую зарплату за командировку в размере 422 552 гривны получила Юлия Свириденко.

Какую зарплату получил президент Украины и его Офис

На запрос 24 Канала в Государственном управлении делами ответили, что общая сумма заработной платы Президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составила 336 тысяч гривен, с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66 500 гривен.

Других компонентов заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту не установлено.

Среди Офиса Президента зарплаты за 2024 год были такими:

Главе ОП Андрею Ермаку за год заплатили 582 255 гривен, причем сейчас его должностной оклад составляет 121 270 гривен.

за год заплатили 582 255 гривен, причем сейчас его должностной оклад составляет 121 270 гривен. Заместителю руководителя ОП Игорю Брусилову заплатили 588 387 гривен. Его оклад – 122 763 гривны.

заплатили 588 387 гривен. Его оклад – 122 763 гривны. Зарплата заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы в целом составила 633 246 гривен. Его должностной оклад – 123 854 гривны.

в целом составила 633 246 гривен. Его должностной оклад – 123 854 гривны. Елена Ковальская в должности заместителя руководителя Офиса Президента получила зарплату в 330 490 гривен. Ее должностной оклад – 99 302 гривны.

в должности заместителя руководителя Офиса Президента получила зарплату в 330 490 гривен. Ее должностной оклад – 99 302 гривны. Заместителю председателя ОП Ирине Мудрой за год насчитали 357 337 гривен. Должностной оклад составляет 108 179 гривен.

за год насчитали 357 337 гривен. Должностной оклад составляет 108 179 гривен. Общая сумма заработной платы заместителя руководителя ОП Павла Палисы с начала исполнения обязанностей составила 35 473 гривны. Его оклад – 9 545 гривен.

с начала исполнения обязанностей составила 35 473 гривны. Его оклад – 9 545 гривен. Заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову была начислена зарплата в размере 497 610 гривен. Оклад составляет 173 069 гривен.

была начислена зарплата в размере 497 610 гривен. Оклад составляет 173 069 гривен. Виктору Миките как заместителю главы ОП было зачислено зарплаты за год на сумму 166 554 гривны. Его оклад – 44 141 гривна.

как заместителю главы ОП было зачислено зарплаты за год на сумму 166 554 гривны. Его оклад – 44 141 гривна. Заместитель руководителя Офиса Президента Ирине Верещук в 2024 году начислили зарплаты на 162 824 гривны. Ее должностной оклад составляет 49 628 гривен.

в 2024 году начислили зарплаты на 162 824 гривны. Ее должностной оклад составляет 49 628 гривен. Марии Витушок в должности руководительницы аппарата Офиса Президента за год заплатили 1 903 876 гривен. Ее должностной оклад составил 1 036 160 гривен.

в должности руководительницы аппарата Офиса Президента за год заплатили 1 903 876 гривен. Ее должностной оклад составил 1 036 160 гривен. Пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову начислили заработную плату в размере 961 977 гривен. Его оклад – 282 812 гривен.

Какие выводы можно сделать

В целом цифры зарплаты чиновников из Кабмина и чиновников из Офиса Президента на самом деле не шокируют. Ведь примерно подобные заработные платы являются средними для менеджеров, руководителей или госслужащих высших уровней.

В то же время стоит отметить, что сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, а средняя зарплата по всей Украине – примерно 22 500 гривен.

Оправданы ли такие зарплаты для чиновников – вопрос открытый. Однако дискуссия по этому поводу должна сопровождаться не только обсуждением цифр, но и оценкой эффективности деятельности каждого из должностных лиц, которая должна быть соразмерной с их полученными доходами.