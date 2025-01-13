Об этом сообщает 24 Канал, получив ответ на запрос в Государственном управлении делами.

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Зарплата Ермака в 2024 году

Всего за 2024 год на посту главы ОП Ермак заработал 582 255,50 гривен. В течение этого времени он уплатил налогов на сумму в 115 525,65 гривны.

Однако должностной оклад Ермака составляет 121 270,63 гривны.

К слову, в конце декабря 2024 года стало известно о количестве советников руководителя ОП. Среди них есть 4 штатных советника (Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко) и 5 – внештатных (Дарья Заривна, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Сергей Лещенко).

Тогда в ОП на вопрос о заработной плате советников Ермака отвечать отказались. Однако отметили, что внештатные советники зарплаты не получают.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал о зарплате Владимира Зеленского в 2024 году. Его должностной оклад – 336 тысяч гривен, а вот надбавок и премий президенту не установлено.