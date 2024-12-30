Об этом говорится в официальном указе, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента.

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Что известно об увольнении Машовца

В понедельник, 30 декабря, глава государства уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса Президента, что подтверждает обнародованный указ №889/2024. Этот пост Машовец занимал с апреля 2024 года.

Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины,

– говорится в документе.

Машовец является ветераном военной разведки и специального назначения. С 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи для ВСУ. В апреле 2020 года он был назначен заместителем главы офиса украинского президента.

Незадолго до этого источник во власти сообщил NV, что увольнение Романа Машовца должно состояться в ближайшее время. Собеседник издания предполагал, что это произойдет вместе с указом по военному омбудсмену. Отмечалось, что у президента есть определенные претензии к работе Романа Машовца.