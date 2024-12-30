Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. О планах Зеленского рассказали три независимых друг от друга источника.

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Почему Зеленский потенциально хочет уволить Машовца

Так, источник во власти сообщил, что увольнение Романа Машовца должно состояться в ближайшее время. Собеседник издания предположил, что это произойдет вместе с указом о военном омбудсмене.

По словам собеседников в Офисе президента, президент имеет определенные претензии к работе Романа Машовца, который курировал военное направление в ОП.

Прежде всего, президент нуждается в своевременной и реальной информации с фронта, информации о потребностях военных, поэтому выбрали Палису (заместитель Ермака – 24 Канал),

– говорит источник.

Сначала ожидалось, что Машовец займется международным направлением, ведь он участвовал почти во всех зарубежных визитах президента, а новоназначенный заместитель Ермака полковник 93 бригады Павел Палиса будет заниматься военными. Однако от этой идеи отказались.

"Палиса дублирует функции Машовца, и с начала, когда его пригласил Ермак в ОП, было понятно, что Роман уйдет из ОП, тем более он поддерживает связь с Кириллом Будановым, и это также было триггером долгое время", – отмечает источник издания.

По словам собеседника, рассматривается вариант, что Машовец перейдет работать в ГУР. Но сам Машовец никак не прокомментировал слухи о собственном увольнении.

Заметим, вечером 30 декабря на сайте ОП появился указ Владимира Зеленского о назначении Ольги Кобылинской военным омбудсменом.