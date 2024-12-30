Про відповідну інформацію йдеться в офіційному указі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу президента.
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про відповідну інформацію йдеться в офіційному указі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу президента.
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