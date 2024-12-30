Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на укази Володимира Зеленського. Раніше звільнення голів ОВА погодив Уряд.

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Що відомо про звільнення голів Київської та Полтавської ОВА

Так, ввечері 30 грудня на сайті Офісу президента з'явилися укази, що передбачають звільнення голови Київської ОВА Руслана Кравченка та голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна "згідно з поданою заявою".

Філіп Пронін у зверненні подякував президенту "за довіру", а органам місцевої влади – за співпрацю.

Звернення Філіпа Проніна після звільнення: дивіться відео

Руслан Кравченко не коментував звільнення публічно.

Нагадаємо, Філіпа Проніна призначили керівником Полтавської ОВА зовсім нещодавно – 5 вересня 2024 року. Він був заступником голови АРМА, є акредитованим експертом MONEYVAL (Рада Європи) з проведення оцінки національних систем протидії відмиванню коштів, урядовий експерт України з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції.

Руслан Кравченко став головою Київської ОВА у квітні 2023 року. До того він працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. Потім був керівником Бучанської окружної прокуратури