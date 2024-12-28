Уряд ухвалив чергові звільнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Уряд онлайн.

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Які кадрові рішення ухвалив уряд

Кабінет Міністрів України на засіданні 28 грудня підтримав проєкти указів президента.

Йдеться про звільнення голови Київської ОВА Кравченка Руслана Андрійовича та голови Полтавської ОВА Проніна Філіпа Євгеновича.

Нагадаємо, Філіпа проніна призначили керівником Полтавської ОВА зовсім недавно – 5 вересня 2024 року. Він був заступником голови АРМА, є акредитованим експертом MONEYVAL (Рада Європи) з проведення оцінки національних систем протидії відмиванню коштів, урядовий експерт України з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції.

Руслан Кравченко став головою Київської ОВА у квітні 2023 року. Він раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. Потім був керівником Бучанської окружної прокуратури. Її він очолював із 15 березня 2021 року. Руслан Кравченко також нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.