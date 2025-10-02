Вечером 2 октября в Персидском крае прогремели взрывы. Местные сообщают о поражении одного из крупнейших заводов азотных удобрений России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно о новой атаке ВСУ?

В четверг, 2 октября, в городе Березники Пермского края России, вероятно, был поражен филиал "Азот".

Это один из крупнейших производителей азотных удобрений в России: аммиак, карбамид, аммиачная селитра и другие продукты, которые могут использоваться как в сельском хозяйстве, так и для производства взрывчатки. В 2024 году предприятие вышло на рекордные объемы – более 2,3 миллиона тонн продукции.

Удар по заводу "Азот" в Пермском крае / фото Exilenova+

Последствия попадания по азотному заводу / фото Exilenova+

Расстояние от государственной границы Украины по прямой составляет 1700 километров от государственной границы, что, потенциально, может стать рекордом по дальности поражения. Тип оружия, которым нанесли удар, пока что неизвестен.

Местные делятся кадрами поражения объекта / фото Exilenova+

Как Украина готовится к дальнобойным ударам?