За 1700 кілометрів від кордону: дрони атакували філію "Азоту" на Уралі
- 2 жовтня в місті Березники Пермського краю Росії був уражений завод "Азот", один з найбільших виробників азотних добрив у країні.
- Ураження відбулося на відстані 1700 кілометрів від кордону України, що може стати рекордом по дальності ураження.
Ввечері 2 жовтня у Перському краї пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про ураження одного з найбільших заводів азотних добрив Росії.
Що відомо про нову атаку ЗСУ?
У четвер, 2 жовтня, у місті Березники Пермського краю Росії, ймовірно, був уражений філіал "Азот".
Це один із найбільших виробників азотних добрив у Росії: аміак, карбамід, аміачна селітра та інші продукти, що можуть використовуватися як у сільському господарстві, так і для виробництва вибухівки. У 2024 році підприємство вийшло на рекордні обсяги – понад 2,3 мільйона тонн продукції.
Відстань від державного кордону України по прямій становить 1700 кілометрів від державного кордону, що, потенційно, може стати рекордом по дальності ураження. Тип зброї, якою завдали удару, поки що невідомий.
Як Україна готується до далекобійних ударів?
Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов заявив, що Україна знайде зброю і можливості, аби влаштувати блекаут у Москві. Будь-яка дія Росії, спрямована, щоб зашкодити Україні, буде отримувати симетричну відповідь.
The Wall Street Journal пише, що Україна отримає від США розвіддані для ракетних ударів далеко углиб Росії. Мета цього – підвищення ефективності ударів по нафтопереробних заводах, електростанціях та інших стратегічних об'єктах Росії. Ба більше, Трамп розглядає можливість постачання ракет великої дальності – Tomahawk і Barracuda
Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу наголосив, що в першу чергу Україні потрібно бити по стратегічних бомбардувальниках ворога, нейтралізувати запуск КАБів, а також виявляти та бити по пускових установках і заводах "Шахедів".