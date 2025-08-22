Во время атаки россиян на Украину 21 августа был уничтожен завод в Мукачево с американскими инвестициями. Владимир Зеленский назвал это проявлением реальных намерений России относительно мира.

Атака по заводу – это очень интересный случай. Как заметил в эфире 24 Канала политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, в последнее время Россия изменила методику своих обстрелов.

Почему Россия атаковала американский завод?

Мы видим, что от обстрелов продолжают страдать гражданские в разных областях. Но вместе с этим Россия наносит удары по крупному бизнесу. Понятно, что говорится о предприятиях, которые не имеют никакого отношения к войску, производства военных компонентов.

Но эти заводы наполняют нашу экономику. Мы видим, что Россия выбрала приоритетом именно экономические разрушения. Поэтому это один из сигналов Путина, особенно, если обратить внимание на то, что говорится о Закарпатье. Оно раньше было неинтересным Кремлю с точки зрения обстрелов,

– сказал политолог.

Владимир Путин неоднократно говорил, что он якобы воюет не с Украиной, а с коллективным Западом. В его голове наше государство – это условное поле боя. Атакуя американские заводы, он показывает, что от россиян ничего нельзя защитить.

Итак, атаку на завод в Мукачево можно рассматривать как сигнал того, что для Кремля все является достижимым, а Россия готова воевать дальше. Путин хочет в очередной раз привлечь к себе внимание, заставить с ним о чем-то говорить.

Что известно о попадании по заводу в Мукачево?