Під час атаки росіян на Україну 21 серпня був знищений завод у Мукачево з американськими інвестиціями. Володимир Зеленський назвав це проявом реальних намірів Росії щодо миру.

Атака по заводу – це дуже цікавий випадок. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, останнім часом Росія змінила методику своїх обстрілів.

Чому Росія атакувала американський завод?

Ми бачимо, що від обстрілів продовжують потерпати цивільні у різних областях. Але разом з цим Росія завдає ударів по великому бізнесу. Зрозуміло, що мовиться про підприємства, які не мають ніякого стосунку до війська, виробництва військових компонентів.

Але ці заводи наповнюють нашу економіку. Ми бачимо, що Росія обрала пріоритетом саме економічні руйнування. Тому це один із сигналів Путіна, особливо, якщо звернути увагу на те, що мовиться про Закарпаття. Воно раніше було нецікавим Кремлю з погляду обстрілів,

– сказав політолог.

Володимир Путін неодноразово говорив, що він нібито воює не з Україною, а з колективним Заходом. В його голові наша держава – це умовне поле бою. Атакуючи американські заводи, він показує, що від росіян нічого не можна захистити.

Отже, атаку на завод у Мукачево можна розглядати як сигнал того, що для Кремля все є досяжним, а Росія готова воювати далі. Путін хоче вкотре привернути до себе увагу, змусити з ним про щось говорити.

Що відомо про влучання по заводу у Мукачево?