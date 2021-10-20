Заживо сжег свою семью: пакистанец был против брака дочери и прибегнул к "убийству чести"

Пакистанец Манзур Хуссейн решил наказать свою дочь. Он разозлился на то, что девушка поженилась без его согласия.

Мужчина решил поджечь дом. Там находилась его дочь, ее сестра с мужем и 4 ребенка. К сожалению, никто не выжил.

Читайте также Возле Офиса Президента мужчина пытался сжечь себя

Мотивы пакистанца

Более года назад 19-летняя Фаузия Биби вышла замуж за Мехбуба Ахмада. Отец девушки был против этого брака. Поэтому он совершил так называемое "убийство чести" и прибег к жестокому поступку.

Кто умер из-за поджога

Он с помощью своего брата поджег дом в населенном пункте провинции Пенджаб. В результате погибли дочь Хуссейна, 4-месячный сын Биби и Ахмада, сестра девушки Хуршид Май с мужем и их трое детей. Им было 2 года, 6 лет и 13 лет.

По информации пакистанской комиссии по правам человека, в стране ежегодно родственники убивают сотни женщин. Они недовольны тем, что девушки женятся против воли семьи.

Зять подозреваемого в поджоге в момент трагедии был на работе. Только после того, как мужчина вернулся на следующее утро домой, он увидел, что произошло.

Сейчас место пребывания пакистанца остается неизвестным. Его разыскивают по всей стране.

Жестокие инциденты в Пакистане