Тройное убийство: в Пакистане застрелили священника, его сына и ученика семинарии
В столице Пакистана Исламабаде боевики застрелили священнослужителя, его сына-подростка и студента. Полиция уже начала расследование.
Источник:Associated Press
По данным правоохранителей, убийство произошло на окраине Исламабада в субботу вечером, 27 февраля. В то время священнослужитель Икрамур Рехман вместе со своим 13-летним сыном и студентом семинарии направлялись к автомобилю.
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Пострадавшие умерли в больнице
Перед тем, как скрыться с места происшествия, трое нападавших сделали несколько выстрелов. Из-за многочисленных огнестрельных ранений в больнице умерли:
- священник;
- его сын;
- студент.
Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из группировок. Сейчас правоохранительные органы ищут лиц, причастных к убийству, и выясняют их мотив.
В Пакистане растет насилие со стороны боевиков
- В Пакистане растет насилие со стороны боевиков. За последние недели примерно 10 военных погибли из-за нападений и во время операций против них в основном западных приграничных районах.
- Также на прошлой неделе застрелили четырех инструкторов, которые пытались отстоять права женщин.
- После ряда убийств в стране приняли законопроект, запрещающий физическое наказание детей.
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