В столице Пакистана Исламабаде боевики застрелили священнослужителя, его сына-подростка и студента. Полиция уже начала расследование.

По данным правоохранителей, убийство произошло на окраине Исламабада в субботу вечером, 27 февраля. В то время священнослужитель Икрамур Рехман вместе со своим 13-летним сыном и студентом семинарии направлялись к автомобилю.

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Пострадавшие умерли в больнице

Перед тем, как скрыться с места происшествия, трое нападавших сделали несколько выстрелов. Из-за многочисленных огнестрельных ранений в больнице умерли:

священник;

его сын;

студент.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из группировок. Сейчас правоохранительные органы ищут лиц, причастных к убийству, и выясняют их мотив.

Отметим! Священнослужитель Икрамур Рехман был связан с партией оппозиционного исламистского политика Мауланы Фазлур Рехмана, который выступает против правительства.

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