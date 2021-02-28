У столиці Пакистану Ісламабаді бойовики застрелили священнослужителя, його сина-підлітка та студента. Поліція вже розпочала розслідування.

За даними правоохоронців, вбивство сталося на околиці Ісламабаду в суботу ввечері, 27 лютого. В той час священнослужитель Ікрамур Рехман разом зі своїм 13-річним сином та студентом семінарії прямували до автомобіля.

Також читайте Невідомі відкрили вогонь у ресторані та обстріляли Gelandewagen бізнесмена в Дніпрі: фото, відео

Постраждалі померли в лікарні

Перед тим, як втекти з місця події, троє нападників зробили кілька пострілів. Через численні вогнепальні поранення в лікарні померли:

священник;

його син;

студент.

Відповідальність за напад не взяло на себе жодне з угрупувань. Наразі правоохоронні органи шукають осіб, причетних до вбивства, та з'ясовують їхній мотив.

Зазначимо! Священнослужитель Ікрамур Рехман був пов'язаний з партією опозиційного ісламістського політика Маулани Фазлур Рехмана, який виступає проти уряду.

У Пакистані зростає насильство з боку бойовиків